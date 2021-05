"Se ha vuelto presumido": Andrés García arremete contra Roberto Palazuelos

Luego de que hace unos meses Andrés García revelara que había incluIdo en su testamento al actor y empresario, Roberto Palazuelos, las cosas entre los famosos parece no estar del todo bien, pues el veterano actor de origen cubano explotó en contra del Diamante Negro, luego de que esté asegurara que la propiedad más pequeña de él valía más que todas las que tenía la leyenda de la televisión.

“Los hijos de Andrés García– son como familia para mí y Sandy también. Querían la aclaración de si yo había manipulado las coas o así y yo le dije: ‘mira, Osito, te digo una cosa, la más chiquita de mis propiedades, vale más que todas estas’”, explicó Roberto Palazuelos durante una entrevista a Ventaneando y declaraciones que hicieron explotar a Andrés García.

Recordemos que meses antes de las declaraciones del empresario, Andrés García defendía a capa y espada de la prensa a su protegido y herederó, sin embargo, está versión de El Dianamente Negro sacó de sus casillas al veterano actor al punto de asegurar que él encausó al empresario desde joven.

Fue durante una entrevista para el programa 360 digital que el galán de Televisa de los años 80's que rompió el silencio y dejó entrever que Roberto Palazuelos le debe mucho y que últimamente se ha vuelto muy presumido.

“Roberto Palazuelos, igual que a Micky (Luis Miguel), los encausé desde jovencitos, casi de niños, convivieron mucho, vivían de hecho, casi permanentemente estaban yendo a la casa, y listo, ahora ya es un hombre de 50 y tantos años, con sus hoteles que él dice que son sus hoteles, son hoteles de maderita, le ha dado lo presumido a mi querido Beto (dice) ‘mis hoteles’, no, son hoteles de palitos, no hay ninguno de cemento, pero bueno, tiene su mérito ¿no?, le dan dinero, lo han hecho millonario y etcétera”, expresó García.

Sin embargo, la molestia del protagonista del Privilegio de Amar se hizo más notoria cuando recordó las últimas declaraciones del amigo de Luis Miguel. “Pero también dice que sus propiedades son cuatro veces más grandes que las mías, ¡está pend&%$*!, se ha vuelto presumido, ¡que no le rasque los hue&%$ al tigre!”.

Andrés García quien está próximo a cumplir 80 años señaló que lo que dijo Roberto Palazuelos, y que después intentó justificar con su personalidad, el actor dominicano reveló que nadie pasa por encima de él.

“¡Me vale mad%&!, no, no, el respeto es el respeto. (Dice) ‘la más chiquita de mis propiedades vale más’, ¡ni mad%& mano!, yo tengo una propiedad de más de 20 hectáreas, él no tiene ni 3, ¡que no joda!, que no se ande adornando con Andrés García, pa’ que lo entienda”, finalizó.