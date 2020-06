Se fue dormidito: Hijo de Héctor Suárez narra cómo fueron sus últimos días

Muy conmovido por la partida de su padre, Héctor Suárez Gómís, abrió su corazón y por primera vez habló con su amiga Andrea Legarreta para el programa Hoy de la muerte de Héctor Suárez, quien a parte de ser su papá era su mejor amigo y confidente. Conmovido hasta las lágrimas el actor contó cómo luchó su padre estos últimos años contra el cáncer y que finalmente murió por de un paro cardiorespiratorio. El actor narró cómo fueron sus últimos días.

Héctor Suárez falleció a sus 81 años el pasado 2 de junio y por primera vez su hijo Héctor compartió cómo ha enfrentado él y la familia del comediante su partida. Gomís indico que antes de la partida de su padre, él se trasladó a Morelos, lugar donde estaba su padre para estar más cerca de él y pendiente de su salud. Durante su estadía en Morelos y pese a que tenía mucha energía, el protagonista de ‘Diseñador ambos sexos’ notó que su padre estaba cansado, esto tras luchar durante años contra el cáncer lo que le provocó perder un riñón , la prostata y la vejiga.

Lee también: Héctor Suárez y la vez que fue relacionado con integrante de La Nueva Banda Timbiriche

“Estuve en Cocoyoc con él cuidándolo junto con su mujer y mis hermanos y mi tío Gustavo, estaba desganado, estaba cansado, su cuerpo se cansó de luchar durante 4 años contra el cáncer y una vez que lo venció perdió un riñón, una vejiga y una próstata, su cuerpo quedó cansado y si a eso le agregas además la edad. Mi mejor amigo, mi gran confidente, hermano, papá de los últimos 13 años de mi vida que no nos separamos prácticamente ni un solo día porque siempre estábamos en contacto y cuando empezó a sentirse cansado a no tener ganas ni siquiera de comer y me llamó y le dije 'por favor, hazle caso a tu cuerpo y quédate en la cama'", dijo Suárez Gomís.

Gómís indicó que su padre presintió su partida, pues le manifestó a la familia que ya estaba cansado y que no tenía hambre, por lo que deseaba siempre estar acostado. "Yo creo que él sintió que eso iba a pasar, la manera de decirme 'me siento cansado, no tengo hambre, no ahorita no quiero nada prefiero estar acostado' era su forma de decirnos por eso cuando hablé con Sara su mujer, decidí tomar un avión”, señaló Héctor.

Héctor Suárez Gomís recordó el día que él y su padre se distanciaron y después de reconciliarse prometieron jamás separarse. “Cuando nos dejamos de hablar hace 4 años de pronto un día él se dio cuenta que él estaba completamente limpio yo también, nos habíamos quitado la mochila del enojo y el rencor nos dimos un abrazo y ese día después de ese abrazo que fue en el 2007 no volvimos a soltarnos nunca”.

El actor aprovechó el espacio para agradecer infinitamente el cariño del público y el de la conductora de Hoy, Andrea Legarreta.

“Tú y yo estábamos en comunicación, estuviste pegadita ahí preguntándome cómo iba y has estado cerquitita de mí y te lo agradezco en el alma”, dijo el actor a lo que la conductora del matutino respondió también entre lágrimas, “Sabes lo que los amo, lo importantes que han sido en mi vida. Sabes que aquí estoy para ti”, finalizó.