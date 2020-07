El descubrimiento de radio y polonio, era el trabajo sucio de Marie y Pierre Curie. Para investigar el uranio en su laboratorio de París, Marie adquirió varias toneladas de pitchblende -un mineral negro, y el producto de desecho industrial sobrante cuando se eliminó el uranio-. Molieron la roca y la disolvieron en ácido para separar los elementos y, en el proceso, descubrieron el polonio y el radio. Estaban trabajando, hasta los codos, en materiales radiactivos venenosos.

"Radioactivo", la película biográfica de Marjane Satrapi del famoso físico francés nacido en Polonia, está viva para el trabajo de la ciencia. No solo su trabajo sucio y físico, sino la carga de un campo sexista dominado por los hombres, las dificultades de la vida pública y la tenacidad implacable de un pionero como Curie. Como lo interpretó Rosamund Pike, Curie es tan duro, espinoso y potente como ese pitchblende.

Se estrena 'Radioactive' película biográfica de Marie Curie. Foto Amazon-AP

La película, que se estrenó el viernes pasado en Amazon Prime, proviene de la biografía gráfica de Lauren Redniss en 2010, "Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout" (Radioactivo: Marie y Pierre Curie: una historia de amor y consecuencias). Satrapi, la cineasta iraní-francesa, tiene sus propias raíces en las novelas gráficas. Ella codirigió la adaptación de su propia "Persépolis", un sorprendente cuento de la mayoría de edad contra la Revolución Islámica.

"Persépolis" tenía un aspecto monocromático convincente, y el libro de Redniss tenía un estilo más surrealista e iridiscente. Pero "Radioactive" está bañado por el brillo de gasa más convencional de una película biográfica, y se aferra decepcionantemente a los ritmos familiares del género.

Con algunas excepciones notables, este es un tratamiento tradicional de una vida extraordinaria, completa con escenas en el lecho de muerte que sostienen la película y líneas frecuentes, en el guión de Jack Thorne, en el que Curie habla decididamente del progreso científico menos como una persona que un grado. herramienta de enseñanza escolar.

Tal vez no hay nada tan malo en eso. Las mujeres científicas son tan poco apreciadas que vale la pena "Radioactivo". Curie no ha estado ausente de las pantallas. Hubo, más recientemente, la producción internacional de 2017 "Marie Curie: The Courage of Knowledge" (Marie Curie: el coraje del conocimiento) y el drama francés de 1997 "Les Palmes de M. Schutz", con Isabelle Huppert como Curie.

Pero no desde "Madame Curie", nominada al Oscar en 1943, recibió el tratamiento biográfico completo. Como la primera persona en ganar el Premio Nobel dos veces, después de lo cual salvó innumerables vidas con laboratorios móviles de rayos X durante la Primera Guerra Mundial, tuvo el tipo de vida enorme que más llena una película.

Y "Radioactive" se ha esforzado por capturar una imagen completa de Curie, comenzando con su romance con Pierre (Sam Riley). Habiendo sufrido la misoginia de colegas y recientemente expulsada de su oficina, es escéptica de él tanto profesional como románticamente. Pero demuestra ser un socio equitativo y, además, tiene algo especial que ofrecer: espacio de laboratorio.

Su relación y sus descubrimientos históricos constituyen aproximadamente la mitad de "Radioactive", y aunque puede ser el período más dramático de la vida de Curie, es la pieza más inerte de la película. La historia a veces se exagera por efecto. Marie discute con Pierre cuando acepta su Nobel sin ella; él, de hecho, se negó hasta que ambos pudieron viajar a Suecia, lo que hicieron dos años después. Marie también se muestra aquí como una extraña en todo momento, lo que minimiza su papel en la comunidad científica.

Pero "Radioactive" retoma después de la muerte de Pierre en un accidente de tráfico en 1906. Hay escándalo; Años más tarde, Curie llegó a amar al protegido de Pierre, un profesor de física llamado Paul Langevin (Aneurin Barnard), que estaba casado pero separado. Los franceses la tildaron de ruina y maldijo como inmigrante. (Albert Einstein la apoyó en una carta memorable ). Más tarde, las escenas de guerra con su hija Irène (la talentosa Anya Taylor-Joy) de 17 años reverberan con la falta de electricidad en gran parte de la película.

En su ruptura más audaz con el formato biopic, "Radioactive" también teje en destellos de las ramificaciones modernas a los descubrimientos de Curie: un niño, en 1957, que recibe tratamiento de radiación; el bombardeo de Hiroshima; colapso en Chernobyl. Los saltos por delante, que provienen de la novela gráfica de Redniss, son inconexos y no examinados. Pero le dan una carga al "Radioactivo", a menudo demasiado rígido y poco imaginativo, poniendo a Curie en un contexto más amplio e interminable.

En uno de ellos, estamos inmersos en una prueba atómica de Nevada. Hay una ciudad simulada, completa con una familia "nuclear" estereotipada que incluye una ama de casa. Observamos cómo la bomba, un producto en parte de los descubrimientos de Curie décadas antes, los destripa.

"Radioactivo", un lanzamiento de Amazon, está clasificado PG-13 por la Motion Picture Association of America por elementos temáticos, imágenes inquietantes, desnudos breves y una escena de sensualidad. Duración: 109 minutos. dos y media con cuatro estrellas de calificación

