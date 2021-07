¿Se enojó? Marlene Favela reacciona a quienes la comparan con Adela Noriega

Para nadie es secreto que Marlene Favela es una de las actrices mexicanas más cotizadas por su talento frente a las cámaras, y una de las que más roba suspiros entre los millones de espectadores de la pantalla chica debido a la inigualable belleza que posee, razón por la que en diversas ocasiones ha sido comparada con otras estrellas de la televisión como Adela Noriega.

La comparación de Adela Noriega y Marlene Favela surgió luego de que en las redes sociales circularon unas imágenes en donde supuestamente aparecía la protagonista de Amor Real, imagen que dejó sorprendidos a todos por su gran parecido con la actriz de La Desalmada.

Fue durante su salida de Televisa, que la actriz de 43 años reaccionó ante los cuestionamientos de la prensa ante quienes la han comparado con la desaparecida estrella de la televisión, Adela Noriega, pues más allá de molestarse agradeció que la relacionen con puras muñecas.

“Pero eso hace mucho ya, siempre me comparan con mujeres bien lindas, eso se los agradezco a ustedes la prensa, porque siempre me ponen muñecas, que si a Salma (Hayek), que si a Adela, que si a Jessica Alba, que si a Lucía (Méndez) cuando era joven, ¡bueno!, pura muñeca, muchas gracias”, expresó la actriz que le da vida al personaje de Leticia Lagos de Toscano en la recién estrenada novela, La Desalmada.

Pese a dejar claro que no le molesta en lo absoluto que lo comparen con otras artistas, Marlene Favela puntualizó que cada persona tiene su esencia y personalidad, cosa que nos hace únicos en este mundo. “No porque cada quien tiene su esencia y cada quien tiene su personalidad, creo que somos únicos y eso es lo que nos hace interesantes”.

Recordemos que Adela Noriega se ha mantenido alejada de la televisión desde su participación en la telenovela Fuego en la Sangre, historia que protagonizó junto a Eduardo Yañez, por lo que desde entonces se han rumorado un sinfín de cosas, entre ellas que luce igualita a Marlene Favela.

Por otro lado, la artista recordada por haber protagonizado la telenovela Gata salvaje al lado de Mario Cimarro, habló del difícil momento que vive por la muerte de su hermano Alain, en medio del éxito que ha obtenido a pocos días del estreno de La Desalmada.

“Ahorita lo puedo hablar, si me lo hubieras hace un par de semanas no, creo que cuando un ser que tu amas se va, se lleva una parte de ti, pero tienes que aprender a vivir, la vida sigue, yo tengo una hija maravillosa por la que me despierto todos los días y salgo a luchar, y es parte de la vida, se dice muy fácil, no es un proceso fácil, es un proceso doloroso, pero creo que soy muy afortunada porque sigo teniendo a mis otros hermanos, tengo a mi hija hermosa, estoy rodeada de amor, de trabajo, o sea, también hay que ver las cosas positivas de la vida y aprender a sobrevivir con lo que no nos gusta”, finalizó la entrevista Marlene Fvaela.

