Se enoja Belinda; su amor por Christian Nodal es puro y sincero

Tal parece que el romance entre Belinda y Christian Nodal no ha sido del total agrado de sus fans, pues mientras unos piensan que que la intérprete de Amor a Primera Vista es "mucha cosa" para el tambiée compositor, otros insinúan que la cantante solo esta jugando con los sentimientos de Nodal y que solo se trataba de un truco publicitario para aumentar el rating del programa La Voz Azteca donde ambos eran coaches.

Y es que, aunque ambos han dejado claro que no se trata de publicidad, la prensa sigue acechando a Belinda sobre que piensa de los comentarios que circulan en internet. El pasado lunes finalizó el programa La Voz donde el joven Fernando Sujo y Christian Nodal se coronaron como los absolutos ganadores. Tras darse a conocer los resultados, los coaches, María José , Ricardo Montaner, Belinda y Christian Nodal ofrecieron una rueda de prensa, y pese a que el tema a hablar era La Voz, hubo una pregunta que molestó a Belinda, pues fue cuestionada por una reportera sobre su romance con el intérprete de "Adiós amor".

La incómoda pregunta ocasionó que María José saliera en defensa de Belinda respondiendo: "Yo voy a contestar por ti, que opinen lo que quieran", dijo María José. Sin embargo, Belinda expresó "Nosotros sabemos lo que pasa". Pero no fue todo, ya que otra reportera volvió a hacer una pregunta similar, cuestionando a Belinda cómo enfrentaba las críticas. "Nosotros sólo vemos las cosas positivas y bonitas, no nos concentramos en las malas críticas", contestó Belinda visiblemente molesta.

No solo a Belinda le causó molestia los cuestionamientos de la prensa en un momento tan feliz, sino que a Ricardo Montaner también, pues prefirió dar por terminada la entrevista. El cantante argentino se levantó de la silla y se fue al igual que Belinda, sin embargo, antes de que la intérprete de "Bella traición" se fuera se le escucha decir "Otra jodida pregunta".

Como era de esperarse el video generó muchas reacciones en las redes sociales, muchos de sus fans piden que ya los dejen vivir en paz su romance. “Cuando será el día que la gente deje de hacer preguntas tan obvias, ya por favor déjenlos en paz. Amo lo bella que eres @lajosa siempre apoyándolos, Creo que la Josa es Team Nodeli?jaja, cabe mencionar que el Maestro Montaner también se ve molesto y se levanta de su silla, que lindo y cómo siempre Beli tan educada y súper respetuosa contestando este tipo de preguntas que ya los tienes hartos, eviten preguntar cosas tan insignificantes”, “ Jaja y como dice Cristian para finalizar y puum Beli se levanta y ya nadie sigue la entrevista jajaja pobre reportero eso le pasa por no hacer preguntas interesantes”, “ Que preguntas tan idiotas! Que bueno que se fueron de la entrevista para que les sirva de lección en que si preguntar! Que ni se quejen porque despues no quieren dar entrevistas! Me encanto que la Josa los defendio, ella es bien Nodeli, son algunos de los comentarios en las redes sociales.

La historia de amor de Belinda y Christian comenzó justo en La Voz Azteca al ser ambos coaches. El amor llegó mientras ambos trabjaban en el proyecto. Y pese a que después de anunciar que eran novios, Nodal dejó de seguir a Belinda en sus redes sociales, él explicó la razón, sin embargo, antes de que esto sucediera la pareja se volvió tendencia tras unos memes que les hicieron especulando que su relación había terminado. Hasta el momento la pareja continua con la relación y se ven más enamorados que nunca.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ