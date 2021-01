Se enferma Leticia Calderón del virus y pide oren por ella

Hace unas horas Leticia Calderón preocupó al anunciar que dio positivo al coronavirus. Fue a través de su cuenta de Twitter que la actriz de Televisa confesó que pese a que tomó las medidas necesarias para evitar contagiarse de Covid-19 dio positivo a la prueba al igual que otros miembros de la familia.

Leticia Calderón lamentó no haber iniciado este 2021 con "el pie derecho" debido a que la enfermedad la alcanzó al ingual que algunos familiares, sin especificar si sus hijos también padecen la enfermedad. "Corazones. No inicie este año como me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados varios miembros de mi familia, incluyéndome fuimos alcanzados por esta enfermedad", escribió la portagonista de la telenovela, Esmeralda.

La actriz de 52 años aprovechó el espacio para pedir a sus seguidores que la mantengan en sus oraciones. "Por lo que les pido nos incluyan en sus oraciones. Gracias", escribió Leticia Calderón en su cuenta de Twitter. De manera casi inmediata los seguidores de la actriz de Televisa no dudaron en enviarle mensajes de apoyo y buenos deseos para que pronto la enfermedad se aleje de ellos.

“Amen muchas bendiciones en salud para ti y tu familia y con el favor de Dios pronto te veremos en una nueva telenovela interpretando un maravilloso personaje #desde Venezuela Bandera de Venezuelavan mis deseos para ti”, “ Cuídate mucho Lety, desde Cuba estaré pidiendo por ti y por los tuyos. A veces la vida es así de difícil y se cree q nos derrota, pero nosotros no nos podemos dar por derrotados, hay q seguir luchando hasta el final. Un besote y bendiciones”, “ Oh mi querida Lety, en mis oraciones. Mucha fe y reposo, tranquilidad y medicamentos caseros. Los que saben recomiendan ivermectina. Preguntar a su médico. Dios contigo y los tuyos”, son algunos de los mensajes de apoyo.

Leticia Calderón no especificó si ella o algunos integrantes de la familia presentaban síntomas, sin embargo, recibió un sinfín de muestras de cariño. Recordemos que la actriz es parte de la telenovela, Imperio de Mentiras, la cual ya se encuentra en la recta final, por lo que ella se tomará un tiempo para convivir con sus hijos.

“Cuando puedo estar con ellos, yo corro de las grabaciones y estoy con ellos, ahora me voy a dedicar a eso, y ahora que ya terminé (grabaciones) pues obviamente voy a ayudarles con las escuelas, cocinarles, que me gusta mucho, a estar con ellos”, dijo durante una entrevista para el programa Hoy.

