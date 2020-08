Se confirma noviazgo entre Brad Pitt y la modelo Nicole Poturalski

Tras dos años de matrimonio y seis hijos en común entre la icónica actriz hollywoodense Angelina Jolie y el galán de cine Brad Pitt, y cuatro años desde el divorcio oficial de la ex pareja, ahora, se confirma una nueva relación oficial entre el actor estadounidense y la modelo alemana Nicole Poturalski, quien además de ser una celebridad importante en el mundo de pasarelas, tiene la envidiable edad de 27 años. Su relación fue confirmada luego de haber sido captados ambos famosos en el país europeo de Francia.

Las primeras imágenes de las celebridades juntos, ocurrieron en el aeropuerto francés de Le Castellet, el pasado miércoles a punto de tomar un vuelo hacia la provincia de Château Miraval, en donde se presume que Brad Pitt tiene una mansión en la que precisamente se casó con Jolie en el 2014.

De acuerdo a medios franceses, la sensual modelo viajó desde Berlín, Alemania y aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, mientras que la estrella de Hollywood se trasladó desde Los Ángeles, EE. UU. Todo parece indicar que la pareja está disfrutando de unas vacaciones juntos, según el sitio Page Six.

La postura de Pitt al encontrarse con Nicole no fue más que de deshacerse en atenciones con la modelo. Una fuente dijo a la revista OK!, que los famosos se veían como dos adolescentes que estuvieran experimentando el amor por primera vez. Incluso, mientras se trasladaban a su nido de amor, se les vió en un lugar semipúblico y parecía no importarles ser vistos.

Desde el divorcio oficial entre Angelina y Brad, es la primera relación oficial del actor; no obstante, hace unos meses, el actor dejaba ver la posibiliad de una reconciliación con la actriz de "Friends" Jennifer Aniston con quien estuvo casado durante cinco años, 200-2005.

Incluso, no es la primera vez que se le ha visto juntos a la pareja de Nicole y Brad; pues en noviembre de 2019, asistieron a un concierto de Kanye West en el Hollywood Bowl de Los Ángeles y tras nueve meses de esa cita se ha hecho oficial su romance.

Además de Aniston, al actor se le ha relacionado con algunas celebridades del medio, tales como Sienna Miller -"Francotirador" (2014)-, Charlize Theron -"La vieja guardia (2020)- y Alia Shawkat -"Arrested Development (2013-2019).

Nicole Poturalski es una modelo de fama internacional originaria de Bergkamen, Alemania. Su carrera en el arte del modelaje le ha abierto las puertas como modelo oficial de importantes agencias a las que representa como, Official Models de Nueva York, A Managment y NEXT Models de Los Ángeles.

Las pasarelas de París, Milán y Nueva York, han sido testigo de su trabajo en el modelaje. Ha realizado portadas para importantes revistas de la moda internacional como Marie Claire y Cosmopolitan, ELLE, entre otras. En el exigente mundo del modelaje, Nicole es conocida como Nico Mary.

Su cuanta oficial de Instagram bajo el perfil de @nico.potur, es el sitio en el que la modelo alemana se muestra de forma muy natural. Su cuenta ha logrado 130 mil seguidores. La modelo es madre de un pequeño de nombre Emil.

Entre otras cosas, a los 13 años, Nicole tenía la intensión de ser Bióloga Marina en un futuro; sin embargo, sus sueños cambiaron de rumbo al ser descubierta por una cazatalentos en París y sus padres le permitieron dedicarse al mundo del modelaje. Después de viajar alrededor del mundo, se ha vuelto toda una políglota al hablar al menos cinco idiomas.

