Se casa Dulce María y se filtran imágenes en Instagram

El programa de televisión “Despierta América” grabó un video y filtró imágenes de la boda de la Dulce María, en la cual muestra cuando la pareja realiza su primer baile como esposos. Después de mostrar unas fotos sexys en bikini la actriz ahora circula en redes sociales con fotos de su boda.

Después de verse involucrada por una mala atención del lugar donde hizo contrato para festejar el día más importante, por fin Dulce María hace realidad su sueño y se casa con Francisco Álvarez, ambos querían mantener en secreto ese día tan especial, pero desafortunadamente en redes sociales ya circulan fotos del evento.

El programa subió a Instagram el material tomado, donde se puede apreciar a la pareja feliz. La cantante luce su vestido blanco con una corona en la cabeza, que hace resaltar su belleza, así como el ramo tradicional que toda novia porta en un día tan especial. A sus 33 años la artista cumple con el sueño que meses atrás le costo trabajo retomar por una estafa del lugar donde ella quería realizar su boda.

Los seguidores de la cantante no se hicieron esperar y también buscaron la manera de conseguir fotografías del evento, donde la captaron dándose un beso frente a sus invitados, dado a las características de la foto se sospecha que se casaron en la playa.

Hay que recordar que pese al mal momento que paso la pareja al contratar un lugar donde no le devolvieron su anticipo y sufrieron de una estafa, no se dieron por vencidos, pero no dando declaraciones afirmativas del lugar donde se casaron, por que querían que ese momento fuera privado, aunque no se pudo cumplir con lo establecido ambos ya unieron sus vidas ante Dios.