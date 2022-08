Se cancela boda de Gabriel Soto e Irina Baeva indefinidamente por una poderosa razón

¡Tantos años de esperar para nada! pues en los últimos días ha trascendido la noticia de que los actores Irina Baeva y Gabriel Soto han cancelado la boda, ¡sí!, la que tenía programada para celebrar este 2022; no obstante, es una poderosa razón la que está orillando a la pareja a aplazar dicho evento.

Y aunque se podría pensar que se les ha acabado el amor o que ha podido más el remordimiento de conciencia del histrión tras haber dejado a su ex pareja y madre de sus dos hijas, tampoco es ése el motivo de posponer su enlace matrimonial.

En una reciente entrevista con Televisa Espectáculos, fue Gabriel Soto quien contó los motivos por los que él y su novia, la actriz y modelo rusa, Irina Baeva, se han visto en la necesidad de aplazar su boda por tiempo indefinido.

Causa de fuerza mayor

No se debe tampoco al proyecto que acaba de iniciar el actor ojiazul con Nicandro Díaz, "Los Caminos del Amor", o su participación especial en el remake de "La Madrastra" (2022). Todo va más allá de los compromisos laborales de él y no está en sus manos resolverlo.

La boda de Irina Baeva y Gabriel Soto se suspendió nada más y nada menos por los conflictos bélicos que se están viviendo entre Ucrania y Rusia desde hace algunos meses, pues debido a la devastación masiva que se ha visto en e país europeo gobernado por Volodímir Zelenski, ni los rusos, ni los ucranianos pueden decidir salir de sus territorios en este momento.

Y de acuerdo a lo dicho por el actor, la también modelo habría hablado con su padre y él le advirtió que por lo menos un año no podría cruzar territorio ruso, pese a que es ése el país que sigue invadiendo a Ucrania. De hecho, no es tanto el problema que le implica viajar, sino que la situación que se vive en esos países está muy incierta y no quieren arriesgarse.

Mientras tanto, el ex de Geraldine Bazán está arrancando con un nuevo proyecto junto a Susana González e Irina esperará a ver si le llega otra oportunidad para la pantalla chica después de "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022).

