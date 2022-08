¡Se burla Alfredo Adame de su exnovia Magaly Chávez y ella lo pone en su lugar!

Alfredo Adame y Magaly Chávez iniciaron una relación que empezó en marzo pasado y terminó en mayo, aún y cuando como pareja compartieron circunstancias juntos, eso no le impidió a el actor que por medio de sus redes sociales bromeara y se burlara de su ex, más nunca imaginó que Magaly le contestara con un fuerte mensaje a Adame, a quien le pidió que ya por fin la supere.

Alfredo Adame no sale del ojo del escándalo por sus múltiples polémicas y esta vez se sumó una más, la cual protagonizó junto a su exnovia, la influencer Magaly Chávez, a quien quiso hacerle una mofada, pero a ella no le gustó para nada y lo puso en su lugar.

Recientemente, el actor compartió en su cuenta de Instagram una foto utilizando filtros, en la que hizo referencia a su expareja, con quien inició un romance mientras ambos participaban en el reality show ‘Soy famoso, ¡sácame de aquí!’, producido por TV Azteca.

“¡Yupi!, ya tengo filtros como los de @magaly_chavezoficial”, redactó Alfredo Adame junto a la imagen de su rostro bastante retocado. Al darse cuenta que fue etiquetada en esta publicación, Magaly Chávez no se quedó callada.

Pues, como no le pareció gracioso el comentario de su exnovio le respondió de la siguiente manera: ¡Ya supérame, señor! ¿O ya no tiene de otra cosa que hablar? ¿Alguna peleita por ahí? ¿No? Ándele, ármese otro show, ya ve que yo me cuelgo de su fama, ja, ja, ja”, expresó la exparticipante de ‘Enamorándonos’.

Aún así, los seguidores de Alfredo Adame comentaron que a él no le hacen falta filtros, ya que sin ellos luce muy bien; varias fans le expresaron que se ve “guapísimo” y que es un “galanazo”.

No hace mucho tiempo que Alfredo también fue víctima de una broma por parte de los influencers Rey Grupero y Fofo Márquez, quienes dijeron haber puesto afuera de la casa de Adame una manta donde se ofrecían los servicios del actor como instructor de artes marciales, hecho que molestó al también conductor. Durante su vida se ha visto envuelto en diferentes escándalos, entre ellos evasión fiscal.

Además tuvo muchos problemas con Carlos Trejo, el famoso "cazafantasmas" mexicano, pues fué acusado de extorsión vía telefónica en el 2007 por Alfredo Adame, aunque cabe mencionar que ambos, casi 12 años después en 2019, firmaron una especie de contrato para llevar a cabo lo que ellos llamaron "la pelea del siglo".

