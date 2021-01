¡Se arma ! José Luis Reséndez le responde a Maribel Guardia

José Luis Reséndez no se quedó callado ante las declaraciones de su colega, Maribel Guardia, quien aseguró no conocerlo pero sobre todo por la indirecta que le mandó decir "Como te ves me vi y como me ves te verás, si los años te tratan bien". Luego de la polémica que generó el actor de Televisa y Telemundo, rompió el silencio y justificó que sus palabras fueron malinterpretadas.

Recondemos que el enfrentaamiento entre Maribel Guardia y José Luis Reséndez se dio después de que el protagonista de la telenovela, Corazón Valiente, se mofara de la ex esposa de Joan Sebastián y otras famosas al compararla con el personaje de Mumm-Ra, El Inmortal.

Fue a través de un video en su cuenta de Instagram que José Luis Reséndez aseguró que su comentario fue malinterpretado, pues nunca afue su intención ofender a Maribel Guardia, por el contrario fue un "cumplido". “Decidieron tomar una frase que yo dije de una actriz… bueno, no sé qué es… actriz o vedette, yo ya no sé porque tiene una carrera extensa, pero siempre ha salido muy exuberante y se llama Maribel Guardia", comenzó diciendo el actor y modelo.

Lee también: Como me ves, te verás: Maribel Guardia a José Luis Reséndez

Sin embargo, señaló que en ese momento se le hizo fácil comparar a la exsposa de Joan Sebastián con este personaje porque a pesar de que ya tiene sus años luce muy bien.

" Primero que nada, mi mayor respeto a ella como mujer, quiero que quede muy claro, independiente que mi forma de pensar a lo que ella hace sea distinto, y lo que muchas gentes piensen, para mí, yo en esa ocasión dije, y lo voy a decir ‘es que ya todas las mujeres querían ser inmortales’ y se me ocurrió hacer una comparación con un personaje de una caricatura de la cual yo de niño fui muy fan, que eran los “ThunderCats”, y es donde yo decía que ya querían todas ser como “Mumm-Ra, El Inmortal”, pero bueno, no era algo negativo, era de que si no ha visto esa caricatura, pero Mumm-Ra cuando invoca los poderes del inframundo, dice ‘quiero transformarme Mumm-Ra, El Inmortal’, y se saca unos pechotes, mam... así, lleno de calostro, cuadritos, se pone bien mam.., como ella comprenderá, así chi..., ¡oye es un cumplido!, porque está en un muy buen aspecto físico”, dijo.

Sin embargo, no fue todo, ya que el actor compartió su postura sobre las televisoras que según reveló utilizan a los actores, tanto hombres como mujeres, como símbolo sexual, detalle por el que hizo el comentario de Maribel Guardia. “Es simplemente una crítica a que yo en lo particular, no me gusta que la mujer ya se venda como un simple objeto sexual… que la gente que me vea a mi está en contra de la televisión vulgar… porque venden más carne que talento… y con todo respeto no le falté el respeto a nadie, simplemente di mi opinión y todos tenemos opiniones diferentes”, manifestó.

Lee también: Chabelo y Maribel Guardia, los famosos inmortales

Y aunque muchos han criticado aal actor por atacar a la querida Maribel Guardia, muchos de sus seguidores en las redes sociales le mostraron totalmente su apoyo por su sinceridad.

!Aplausos mi querido @joeresendez tienes toda la razón, estoy contigo, comparto tu misma opinión, bendiciones desde Minnesota”, “Tan chulo me encanta su sinceridad”, “Waaaao cuántas verdades lo que sucede que les pica eres un buen profesional y ellos solo saben chismear mi admiración y respeto hacia ti mi queridísimo actor me ENCANTAS como trabajas te metes de verdad en el personaje, de verdad ya ni veo esas telenovelas chimbas que hacen”, “Dios te bendiga y continúa que puedes lograr mucho talento hay mucho” , “Bendiciones a ti y familia. Me encanto este live @joeresendez y muy cierto todo lo que dices”, son algunos de los comentarios en la publicación.