Se agregaron varios escritores a 'The Box' de Roddy Ricch en los Grammy

Tras la próxima entrega de los Premios Grammy que será la número 63, el próximo domingo 14 de marzo de 2021, varios escritores del exitoso tema "The Box" del rapero estadounidense Roddy Ricch, se han querido colgar el milagrito de haber participado en dicho tema; pues la canción está nominada a tres premios como son La Mejor Canción de Rap, y La Canción del Año, que es uno de los mayores premios de la entrega.

Cuando la Academia de la Grabación anunció sus nominados en noviembre, solo Ricch y Samuel Gloade (también conocido como 30 Roc) figuraban como los escritores del mega éxito, que compite por dos Premios Grammy específicamente reservados para los compositores.

Pero más tarde, cuatro escritores adicionales, Larrance Dopson, Adarius Moragne (también conocido como Datboisqueeze), Khirye Anthony Tyler y Aqeel Qadir Tate (también conocido como Zentachi), se agregaron a la presentación de Grammy para "The Box".

Lee también: 5 puntos claves de la explosiva entrevista de Harry y Meghan

La presentación fue alterada por segunda vez, con Zentachi eliminado como coguionista y Eric Sloan agregado. No estaba claro por qué los escritores se dejaron originalmente fuera de la canción, o por qué se eliminó a Zentachi y se agregó a Sloan. El representante de Ricch en Atlantic dijo que la etiqueta no tenía comentarios.

Sloan es el único de los que figura como escritor de "The Box" en los Grammy, pero no aparece en Spotify, el sitio web de BMI o las notas de producción de Atlantic Records sobre la canción.

Cuando salieron las boletas para la primera ronda de votaciones, para determinar los nominados al Grammy, solo Ricch y 30 Roc aparecieron como escritores de "The Box". No está claro si los dos nombres, o los seis nominados actuales, se incluyeron en la boleta para la ronda final de votación, lo que determina los ganadores del Grammy.

Tres de los escritores agregados de "The Box", Datboisqueeze, Tyler y Sloan, son nominados por primera vez. Dopson ganó el Grammy a la mejor canción de R&B en 2019 por coescribir el gran éxito de Ella Mai, "Boo'd Up".

Los Grammy se emitirán el domingo 14 de marzo de 2021 y Ricch está nominado dos veces a la mejor canción de rap desde que apareció como invitado en “Rockstar” de DaBaby, escrita por DaBaby, Ricch y SethInTheKitchen, también está en disputa. Otros nominados incluyen "The Bigger Picture" de Lil Baby (tres escritores), "Laugh Now Cry Later" de Drake y Lil Durk (seis escritores) y "Savage" de Megan Thee Stallion y Beyoncé (nueve escritores).

Lee también: Atacan a Alicia Villarreal por obligar a su hija a callar; Arturo Carmona el mejor padre del mundo

“The Box” fue uno de los mayores éxitos del año pasado, y pasó 11 semanas en la cima de la lista Billboard Hot 100. Ha alcanzado el estado de siete veces platino, lo que equivale a vender siete millones de pistas basadas en una combinación de descargas digitales y transmisiones. “The Box” también le valió a Ricch una nominación a la mejor interpretación de rap melódico, un premio reservado para el intérprete de la canción.

Después de que se anuncien las nominaciones al Grammy, la academia permite a quienes envían canciones y álbumes actualizarlos si faltan los créditos de los creadores que trabajaron en la música, incluidos compositores, productores, ingenieros y mezcladores. La fecha límite para completar la corrección es dos semanas después de que se anuncien los nominados.

“El proceso para hacer correcciones a las nominaciones es que un ejecutivo (CEO, presidente, EVP, SVP A&R o GM) en la etiqueta de la grabación nominada informe al Departamento de Premios de la corrección, detallando específicamente lo que se envió u omitió incorrectamente, una explicación de por qué ocurrió el error y qué pasos está tomando dicha empresa para corregir el error ”, escribe la academia en su reglamento oficial.

Beyoncé y Blue Ivy Carter. (Foto de Chris Pizzello / Invision / AP)

Las actualizaciones de canciones y álbumes no son infrecuentes: dos invitados destacados en "Brown Skin Girl" de Beyoncé, su hija Blue Ivy y la cantante nigeriana WizKid, no aparecieron originalmente en la lista de nominados este año al mejor video musical, pero luego se agregaron.

El rapero Young Thug no figuraba como coguionista de "This Is America" de Childish Gambino cuando se anunciaron los nominados a los Grammy 2019, pero luego se agregó a la pista e hizo historia cuando el éxito sociopolítico se convirtió en el primer rap. sintonizar para ganar la canción del año. Compartió la victoria con Gambino y Ludwig Göransson.

Ricch también tiene la oportunidad de hacer historia al hacer que la segunda canción de hip-hop gane el máximo honor en los 63 años de historia del programa. En las categorías de composición de canciones, particularmente canción del año, las pistas con menos compositores son más atractivas para los votantes. Antes de que Bruno Mars y siete coguionistas ganaran la canción del año en los Grammys 2018 por "Eso es lo que me gusta", el grupo más grande de escritores en ganar uno de los mayores honores de los Grammys fue cuatro.

Larrance Dopson fue uno de los co-escritores agregados a la presentación de Grammy para "The Box". (Foto de Chris Pizzello / Invision / AP)

Con la excepción de Beyoncé y sus tres co-escritoras de "Single Ladies (Put a Ring on It)", otras canciones que ganaron con cuatro escritoras fueron de U2, Coldplay, las Dixie Chicks y diversión. - donde los miembros de la banda cuentan para todos o la mayoría de los escritores.

El crédito por escribir canciones en la música popular ha cambiado a lo largo de los años, especialmente en el rap, el R&B y la música pop. Los productores de canciones, incluso si no escriben letras específicas, casi siempre obtienen crédito como coautor, ya que ayudaron a diseñar y crear la pista. Y con varios productores trabajando en una canción, algunos de los éxitos de hoy se desplazan una y otra vez con una larga lista de escritores. Por ejemplo, “34 + 35” y “Positions” de Ariana Grande , actualmente los números 4 y 9 en el Hot 100, fueron escritos por nueve y ocho personas, respectivamente. Eso contrasta con la “Licencia de conducir” de Olivia Rodrigo , que está pasando su octava semana en el número 1 y fue escrita por Rodrigo y el coguionista Dan Nigro.

Algunas canciones tienen varios escritores en la lista porque la canción muestra una pista más antigua. "Go Crazy" de Chris Brown y Young Thug , número 3 en la lista Hot 100 de esta semana, enumera a 16 escritores. Dos de los 16 escritores, Orville Hall y Phillip Price de The Showboys, obtuvieron crédito porque "Go Crazy" toma prestado de su éxito de 1986 "Drag Rap".

Ricch, quien está nominado a seis premios y actuará en el show del domingo, ganó su primer Grammy, mejor interpretación de rap, el año pasado por su aparición como invitado en “Racks In the Middle” de Nipsey Hussle.

Con información de Mesfin Fekadu / Agencia AP Nueva York / Fotografía AP