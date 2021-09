“Se acabó mi mundo”: Norma Lazareno habla de la muerte de su hija Paulina Ferrel

La actriz mexicana de cine y televisión Norma Lazareno volvió a revivir el trágico accidente que le arrebató la vida a su hija Paulina Ferrel hace 24 años.

Fue durante su visita al programa Montse & Joe de Unicable que Norma Lazareno habló como nunca del accidente automovilístico que tuvo su hija, por el que ella asegura que aunque han pasado muchos años de su partida, aún sigue doliendo, asegurando que su mundo se acabó cuando Paulina Ferrel murió.

La actriz confesó que le costó mucho superar la muerte de su hija e incluso se enfermó de la tiroides y hasta subió 10 kilos, por lo que que vivió el duelo más lento.

“(Me recuperé) muy despacio, poco a poco. Me enfermé de la tiroides, subí 10 kilos, perdí la voz, o sea, se acabó mi mundo, se acabó mi proyecto de vida, se acabó, pero de pronto dije ‘tengo todavía papás y vida que recorrer, pero sobre todo una profesión que me salvó' (...) ‘no voy a sobrevivir, voy a vivir. Lo que es vivir intensamente dentro de lo que se pueda’ y me ayudó mucho formar el grupo de Madres en duelo”, expresó Norma Lazareno.

Lazareno aseguró que no haber sido por que su hija amaba su profesión no hubiera sido posible que ella se recuperara de está gran pérdida. Además de que buscó ayuda en el grupo de Madres en duelo, duelo que prefirió llevar sola, pues decidió divorciarse de su esposo, Pablo Ferrel.

La histrionisa también expresó no haber podido estar más tiempo con su hija, lamentando el exceso de trabajo con las giras en la obra La Señora Presidenta. Recordemos que Paulina Ferrel murió un 27 de octubre de 1997 en un accidente automovilístico cuando regresaba a casa.

Fue metros antes de encontrarse con su madre que la joven de 19 años perdió el control del vehículo y volcó en un paso desnivel; Paulina Ferrel murió de forma inmediata.

