¡Se acabó el espectáculo ! Alfredo Adame regresó a su esencia, ya no peleará con nadie

Tal parece que el aislamiento hizo reflexionar a Alfredo Adame al igual que convertirse en el absoluto ganador de reality show "Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!" de Tv Azteca, pues ahora el actor y conductor de televisión aseguró que ya se acabaron los espectáculos que daba ya que ya no peleará con nadie, y que las diversas polémicas en las que se vio envuelto ya están enterradas.

Tras convertirse en el ganador de "Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!", Alfredo Adame recapacitó sobre los escándalos en los que estuvo envuelto en el pasado, por lo que ahora no piensa engancharse en nuevas polémicas y aseguró que no ha cambiado, simplemente regresó a su esencia de la que nunca debió de haber salido.

"No cambié, regresé a mi esencia, yo siempre he tenido valores y principios, yo no peleaba, luego hace tres años vino el divorció y me enganché, después corregí. Pero no cambié, ahora seguiré sin engancharme, me dedicaré a otras cosas más importantes que estarles dando pantalla a toda esta bola de mediocres, ya no voy a responder, ya me cansé de darles de tragar", dijo el ex conductor de Hoy.

Sobre sus declaraciones dentro del programa de TV Azteca, en donde afirmaba que buscará a los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells para reconciliarse, el conductor afirmó su postura. "Los voy a buscar, claro que sí, son mis hijos y aunque los desheredé y sí, voy a hablar con ellos, los voy a invitar a comer, a hablar con ellos sin rencores, sin nada de reclamos nos damos un abrazo y un beso y seguimos siendo familia.

"Nos sentamos y pactamos los términos de su rendición. Con la mamá no hay posibilidad de nada, pero con ellos sí. Ellos fueron los que lo hicieron, yo no hice nada malo, ellos que me besen la mano y los perdono", agregó. El famoso entró con novia al programa y salió soltero, sin embargo no le guarda ningún rencor a su ex Magaly Chávez, quien abandonó el show unos días antes que él.

"Con Magaly ya no va a pasar nada, teníamos 3 meses de novios, todo muy bien y luego llegamos allá y empezó con cosas raras, me empezó a tratar con la punta del pie, grosera, sin educación, fúrica, se pusieron las cosas tensas, dije 'ya, le voy a pedir una disculpa' y me di cuenta que se le estaba lanzando Guti, lo salva y me empina a mí", indicó.

Alfredo Adame aseguró que él si llegó a enamorarse de ella, pese a que convivieron poco tiempo. "Yo sí me enamoré, pero luego viendo la actitud y todo lo que dijo de mí, me desilusionó totalmente; ahora que ella decida si lo hablamos y yo soy tan caballero que no tengo problema", compartió.

Tras bajar 11 kilos y estar en el reality show más de 45 días, Adame ganó un millón de pesos, el cual donará a una fundación que ayuda a niñas y mujeres con cáncer.

