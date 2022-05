Se acaban a Eugenio Derbez por aparecer en Tv Azteca; dueño de Televisa niega veto

Tras revelar que había sido vetado de Televisa debido a su postura en contra del Tren Maya, Eugenio Derbez, estuvo de invitado en el programa Ventaneando de Tv Azteca, por lo que los usuarios de las redes sociales se lo acabaron e incluso Emilio Azcárraga , presidente del grupo Televisa desmintió al famoso.

Fue durante una entrevista con Jorge Poza que el recién ganador del Oscar por CODA confesó que estaba vetado de la empresa de San Ángel y que él quería creer que fue por el Tren Maya. " Pos no no sé, según esto, soy parte de TelevisaUnivisión, pero estoy vetado en México nada más en Estados Unidos no, vengo de hacer promoción en Univisión y todo, pero en México no me han dado la razón exacta pero quiero suponer que es por lo del Tren Maya", expresó Eugenio Derbez a Jorge Poza.

El comediante señaló que después de regresar de los Oscares todo mundo lo entrevista pero en Televisa le cancelan. ¿Cuál es la razón de que regreso de los Óscares (sic), me entrevista todo mundo, tengo entrevistas pautadas y, de repente, toda la gente de Televisa, desde abajo, me conoce todo Televisa y, de repente me dicen: ‘oye, hay un memo donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti, estás vetado?”, refirió el papá de José Eduardo, Aislinn y Vadhir Derbez.

Pero no fue todo, ya que Eugenio Derbez comentó que ante este desplante y aunque no se lo dijo directamente Emilio Azcárraga o algún productor, él envió un mensaje y le quisieron dorar la píldora y fue cuando él decidió no saber más de razón por la que fue vetado.

“Por si fuera poco, aunque trato de saber qué pasaba, prefiero evitar ‘echarle más leña al fuego’ al percatarme de lo complicado del asunto. Mandé un mensaje, me quisieron dorar la píldora y entonces dije: ‘mejor no’. Bendito sea Dios, hay muchos medios donde uno puede promocionar las cosas y muchos lugares que puede uno visitar”, agregó.

En esta misma entrevista el productor mexicano agradeció que hay otros lugares donde puede promocionar su trabajo y que mientras Televisa lo vetó, Tv Azteca le quería rendir un homenaje. Posterior a estás declaraciones el famoso apareció en el programa Ventaneando donde fue muy bien recibido por la líder del programa Paty Chapoy y sus compañeros. Sin embargo, los usuarios se acabaron al productor por aparecer en la competencia.

Ante la visita a Tv Azteca, Emilio Azcárraga, utilizó sus redes sociales para desmentir al productor mexicano. "Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista.

"... y nuestra cobertura de Selvame del Tren y te mando todo, todo lo que me sobra", escribió Azcárraga a través de Twitter.

En otra parte del mensaje el presidente de Televisa reveló la razón por la que Eugenio Derbez estaba enojado con la empresa, se quería quedar con los derechos de los personajes de la Familia P. Luche. "Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo".

Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo. 3/3 pic.twitter.com/VxxhTzQTx8 — emilio azcarraga (@eazcarraga) May 20, 2022

