Scarlet Ortiz, actriz de Betty, la fea, casi muere por una negligencia

En los tiempos actuales, muchas personas han sido afectadas por la pandemia de covid-19 y una de ellas fue Scarlet Ortiz, actriz de la exitosa telenovela colombiana “Yo soy Bety, la fea”, quien recientemente relató que estuvo a punto de perder la vida por una negligencia médica.

La modelo venezolana, quien en la ficción de RCN Televisión interpretó a Alejandra Zingg, reveló en un video que colgó en su cuenta de Instagram que casi muere por una negligencia cuando buscó atención profesional tras contraer la enfermedad, en una experiencia que calificó de dramática.

Scarlet Ortiz compartió con sus seguidores que cuando presentó algunos de los primeros síntomas de covid-19 inmediatamente se realizó una prueba y busco ayuda médica, sin embargo, la actriz de “Betty, la fea” vivió una mala experiencia que casi le cuesta la vida.

“En el momento en que me sentí mal me hice la prueba y salí positiva; lamentablemente, fui empeorando y a los días decidimos ir al hospital. El primer lugar a donde fui el doctor me dijo que era normal que no estuviera respirando bien y que me fuera mi casa a ver televisión, que en dos días estaría bien“, compartió la histrionisa venezolana en el clip.

No obstante, al no ver mejoría y preocuparse por su estado, Scarlet Ortiz decidió acudir a otro centro donde fue hospitalizada. Fue ahí donde le fue detectada una neumonía y requirió el uso de oxígeno para regular sus niveles; afortunadamente, señaló que no necesitó ser intubada.

“Fueron unos días horribles, todavía estoy un poco sensible. Solamente les pido, por favor, que se cuiden; esto no es fácil vivirlo, pero es maravilloso poder estar vivo“, dijo Scarlet Ortiz a sus seguidores en Instagram, a quienes les pidió también que tuvieran cuidado y siguieran las recomendaciones sanitarias que emiten las autoridades para evitar enfermarse.

La modelo venezolana, quien es muy recordada por su papel de Alejandra Zingg en “Yo soy Betty, la fea”, en la que fue rival de amores de la protagonista Beatriz Pinzón, también resaltó que siguió su instinto y tras un primer diagnóstico pidió una segunda opinión, algo que consideró le ha salvado la vida.

Scarlet Ortiz también reveló que ya tenía la primera dosis de la vacuna cuando contrajo la enfermedad y sobre este tema señaló que es muy respetuosa con las creencias de cada persona sobre la inoculación, “sólo les puedo decir que si ustedes sienten la necesidad, háganlo”, comentó.

Tras pasar por este delicado momento, la actriz y empresaria venezolana decidió compartirlo mediante un video con sus seguidores de Instagram, el cual ya suma cerca de 100 mil “Me gusta” y está disponible en su cuenta oficial. Su único propósito, dijo, fue agradecer a los fans que se preocuparon por ella y pedirles que se cuiden. Mira el video.

