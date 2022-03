Sasha Sokol rompe el silencio tras denuncia a Luis de Llano: "Lo que hice fue contar la verdad"

Hace poco más de tres semanas, la cantante Sasha Sokol denunció públicamente haber sufrido abuso en manos del productor Luis de Llano, con quien mantuvo una relación amorosa cuando él era ya un adulto y ella una niña. Tras su denuncia y el escándalo que provocaron sus declaraciones, la extimbiriche brindó sus primeras declaraciones.

Fue frente a las cámaras del programa de Tv Azteca, Ventanenado, que la cantante manifestó que lo único que ella hizo fue decir la verdad, verdad que calló por muchos años. “Yo lo único que hice fue contar la verdad, no quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés y su solidaridad”.

Tras ser informada de las recientes declaraciones de Cecilia Fuentes, hermana de Luis de Llano, quien aseguró que el productor enfrenta un cuadro de depresión por que le han cancelado varios proyectos a raíz de las declaraciones de la cantante, por lo que Sasha Sokol prefirió mantenerse al margen.

“No voy a hacer comentarios, muchas gracias, lo único que te puedo decir, es que estoy muy sacudida, muy movida, conmovida con la reacción de solidaridad que he recibido, y muy movida también por las personas que aún hoy todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo mientras ese tipo de conductas sigan existiendo y se sigue normalizando algo que no es correcto. No para mí, para niños y niñas en el futuro”, indicó la famosa evadiendo la pregunta de los reporteros.

Por otra parte, la cantante agradeció infinitamente al comentario que dio su colega Rebecca Jones. “Sí me enteré y agradezco profundamente su gesto, como el que agradezco de todas las personas que han entendido cómo fue la situación”, expresó. Por último, Sasha Sokol manifestó que no descarta la idea de acudir a poner una denuncia basada en sus declaraciones. “Estoy analizando todas mis opciones, gracias”, indicó.

Recordemos que fue el pasado 8 de marzo cuando la artista utilizó su cuenta de Instagram que contó lo que vivió cuando era una niña.

"Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo, o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él. Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada. ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad.

Escribo esto llorando. Llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo. ¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre.

“La vida se vive hacia adelante pero se entiende hacia atrás”. Hoy puedo ver que esa relación contaminó de muchas maneras mi vida. Esa relación terminó hace 33 años pero hasta hoy, que lo comparto, es que termina lo tóxico que trajo consigo. Asumo la parte que me debe corresponder, pero ya no puedo –ni debo— guardar silencio. La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad. Le ofrezco disculpas a mi familia y a Alejandro, mi pareja, por ponerlos nuevamente en una situación así de incómoda.

Hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza. Durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera. Estaba equivocada. Si existiera algún tipo de paz detrás de compartir esta historia personal tan dolorosa, es la de darle fuerza a otras mujeres para que alcen la voz si viven en alguna situación de abuso. No pienso hablar más de este tema. ¿Por qué hablo de esto ahora? Porque Luis de Ya No.", fue parte del comunicado de la cantante.

