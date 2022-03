Sasha Sokol acusa a Luis de Llano de abuso, ella tenía 14 y él 39

La cantante y compositora Sasha Sokol rompió el silencio luego de que Luis de Llano Macedo hablará del romance que tuvieron en los años 80´s , durante casi cuatro años y cuando ella tenía14 y él 39 años, situación por la que acusó al productor de haber abusado de ella cuando era una menor de edad.

A través de Twitter, la ex Timbiriche, aprovechó el Día Internacional de la Mujer para compartir está etapa de su vida e inspirar a las mujeres a no quedarse calladas ante cualquier situación. "Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio", escribió Sasha Sokol.

La famosa expresó que lo dicho por Luis de Llano Macedo durante una entrevista con Yordi Rosado fueron declaraciones falsas. "Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos", indicó la famosa.

Sasha Sokol no negó que tuvo un romance con el productor de cine, sin embargo, puntualizó que está se dio cuando ella apenas tenía 14 años y él 39. "Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi cuatro años. Mi familia se enteró y se volvieron locos, y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá", posteó la cantante.

Pese a la diferencia de edades, la ex Timbiriche reconoció que fue difícil terminar su relación con el productor, pues él era un hombre poderoso en la industria, situación por la que temía que su carrera se viniera abajo. "era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada". "¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad", añadió.

La cantante confesó que había llorado mientras escribía en Twitter estos mensajes por todo lo que había sucedio y por lo que sigue sucediendo. "llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo". Y se cuestionó: "¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme?". Asimismo, la vocalista confesó que su relación con De Llano terminó hace 33 años, "pero hasta hoy, que lo comparto, es que termina lo tóxico que trajo consigo", compartió.

La cantante asumió su responsabilidad por todo lo que sucedió en los años 80´s. "Asumo la parte que me debe corresponder, pero ya no puedo - ni debo -guardar silencio. La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad. Le ofrezco disculpas a mi familia y a Alejandro, mi pareja, por ponerlos nuevamente en una situación así de incómoda. Hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza. Durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera. Estaba equivocada".

Por último, Sasha Sokol pidió a las mujeres a alzar la voz si se encuentran en una situación similiar a la de ella. "alcen la voz si viven en alguna situación de abuso. No pienso hablar más de este tema. ¿Por qué hablo de esto ahora? Porque Luis de Ya No", finalizó.

Cabe mencionar que Luis de Llano compartió que lo que vivió con Sasha Sokol fue algo pasajero y que no había historia que contar. “No hay historia qué contarte. Yo un día me enamoré de Sasha y me mandó a la goma en dos semanas. Hay un enamoramiento que digamos que es platónico, profesional, de trabajo, ¿por qué?, porque yo le producía sus discos, entonces ahí no hay una historia que contar, cuando me preguntan digo ‘no, ahí no hay nada qué contar, fue muy simple’”, reveló.

El productor aseguró que se enamoró perdidamente de Sasha pero Luis dijo que él se enamoró profundamente de Sasha pero su relación sólo duró seis meses. “Tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella, y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó”.

Luis de Llano confesó que la madre de la cantante si estaba enterada de su relación. “La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo: ‘Oye no quiero que esté en tu casa más’, y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente.Yo no sé si se enamoró de mí o no, pero yo sí estaba enamorado un rato así, pero obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente. Yo fui el que de repente agarró un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una suerte de imagen paterna, creo que por ese lado fue”, compartió el productor.

