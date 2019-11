Sarcástico mensaje de Gabriel Soto a Geraldine Bazán junto a Irina

La guerra parece no terminar entre Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva. Recientemente Geraldine Bazán acaparó de nuevo los titulares de diversos medios de comunicación, pero no por algo positivo, sino por que supuestamente le había hecho brujería a Irina Baeva para que quedara desfigurada. Tras la publicación de la revista de circulación nacional, Geraldine explotó ásegurando que solo querían dañar su imagen, sin embargo, esto no fue todo ya que en el comunicado que emitió involucró a Gabriel Soto, quien también utilizó las redes sociales para responder a Geraldine Bazán de una manera muy peculiar.

Resulta que en el comunicado que hizo Geraldine Bazán a través de su Instagram, ella desmintió haberle hecho brujería a la pareja de su ex, sin embargo, eso no fue lo que llamó más la atención de los usuarios de las redes sociales, sino que ella aseguró que en muchas ocasiones Gabriel Soto había obligado a sus hijas a saludar a Irina Baeva, provocando el llanto de las menores e inseguridad.

Situación que obligó al actor a responder a través de la misma red social con un mensaje y una fotografía de él con sus hijas e Irina Baeva, muy sonrientes. Momento en el que se podría pensar que Gabriel se esta riendo de las palabras de Geraldine, al decir que sus hijas lloraban y le causaba confunsión, pues el actor escribió en el post "aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad", acompañadas de unos emojis, una carita llorando y otra sonriendo.

“Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad... La vida se trata de ser felices y hacer felices a los demás. Nosotros ya cerramos la carpeta de esa historia de ataques donde todos salimos perjudicados y estamos enfocados en dar el mayor amor posible a todos los que nos rodean. Deseamos de todo corazón poder convivir en paz y de manera civilizada pero desafortunadamente ya no está en nuestras manos. Seguiremos deseándole siempre todo lo mejor a todo el mundo y conviviendo en armonía como pareja y familia. Los queremos mucho a todos. Estas fotos no fueron tomadas con la intención de publicarlas , ya que fueron momentos íntimos, pero lo hago ahora dadas las circunstancias", escribió el actor en el post con la imagen en donde aparece Irina, sus hijas y él.

Según el mensaje de Gabriel Soto no era la intención compartir con sus seguidores la imagen pero debido a la polémica en la que se encuentra envuelto tras las declaraciones de Gerlandine vio necesario compartir la imagen con la intención de que las personas se enteren lo bien que se llevan sus hijas con su pareja, o por lo menos así lo dejan ver en la fotografía.

"También quiero denunciar la violación de los derechos de mis menores hijas, ya que en un par de ocasiones han sido obligadas por parte de su padre a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad de las mismas. Este tema es desgastante para mi, pero en esta ocasión y cualquier otra que sea necesario alzar la voz lo haré!! Ya sea por mis hijas o por mi. Y no señoras, señores calladitas no nos vemos más bonitas. Tengo mucho más que decir, espero no sea necesario hacerlo. Algo más que quiero dejar muy claro, mi interés por el Sr. Gabriel SotoBorja desde hace mucho tiempo es nulo. Que se conserve en salud y bienestar, por el bienestar de mis hijas es mi único deseo para él", fue parte del mensaje de Geraldine Bazán en su Instagram, esto luego de que fuera acusada de hacerle brujería a Irina Baeva.