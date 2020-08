Sandra Echeverría habla de su relación con Mauricio Ochmann

Luego de que Sandra Echeverría fuera señalada como la ´tercera en discordia´en el matrimonio de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, la actriz rompio el silencio y reveló cuál es su relación con el actor de la serie El Señor de los Cielos y descartó que tuviera que ver sentimentalmente con el actor.

“Yo hice El Clon con él hace muchos años y somos super amigos, obviamente lo quiero mucho. Acabamos de hacer una película juntos en noviembre y fue justo un par de meses después cuando fue su ruptura con Aislinn que lo anunciaron, y hay una foto nuestra de la película de noviembre en donde estamos como abrazados porque en la película somos pareja y en El Clon fuimos pareja, pero eso no significa que en la vida real seamos pareja”, señaló Echeverría al ser cuestionada sobre la situación.

Pues recordemos que fue una fotografía en donde aparece Sandra y Mauricio muy juntos la que desató esta ola de especulaciones, sin embargo, ni Ochmann ni Echeverría habían hablado de la situación, hasta que la actriz decidió poner fin a las especulaciones y aclaró que ella y Maurico tienen una linda amistad desde hace varios años. “Se le hizo muy fácil a la gente y a la prensa inventar que él y yo andamos, y que fue por eso la ruptura de Aislinn y de él, que es totalmente falsa. Yo y Aislinn nos queremos mucho, nos llevamos super bien, quiero muchísimo a Mauricio Ochmann y yo amo a mi marido y estoy muy feliz con mi familia.", puntualizó la protagonista de El Clón.

Sandra confesó que al enterarse de que estaba envuelta en la polémica pensó en interponer una demanda contra quienes la difamaban, sin embargo, decidió no hacerlo por que estaba segura que "el tiempo habla por sí solo". "Yo me desperté super tranquila y mi hermana me dice: ‘Sandy, están hablando que tú y Mauricio Ochmann tuvieron una relación’. Y entonces me metí en Twitter y empecé a ver que ‘Suelta La Sopa’ y muchos medios más estaban diciendo eso, no sabes cómo estallé.”

La actriz confesó que al ver que todo mundo la señalaba como la tercera en discordia decidió encarar a una periodista. “Tuve que contactar a la persona que lleva ‘Suelta La Sopa’ para decirle: ¿Tienes pruebas, tienes fotos? Entonces, ¿por qué estás hablando de mentiras así? La gente lee las cosas y las cree y no es así. No tienen pruebas y no tienen fundamentos, entonces no tienen de por qué hablar. Aparte que uno que está aquí encerrado con la pandemia y con todo, entonces está mucho más vulnerable”, puntaulizó la actriz.

Sandra dejó más que claro que Mauricio y ella son solo buenos amigos desde que coincidieron en la telenovela El Clon y posteriormente Marina.

