Sandra Echeverría defiende a Cecilia Galliano tras ser llamada roba maridos

Luego de que a finales de octubre, Cecilia Galliano, fuera señalada como la tercera en discordia en la relación de la actriz Sandra Echeverría y su esposo, Leonardo de Lozanne, la protagonista de El Clon salió en defensa de su colega y le pidió que no se preocupara por explicar nada, pues su marido estaba con ella.

Tras darse a conocer la supuesta infidelidad de Leonardo de Lozanne con la presentadora de televisión, la argentina no dudó en dar la cara y desmentir tal situación, la cual señaló no estaba preocupada, pues tenía muy buen sentido del humor, sin embargo, este chisme involucraba a otras personas, y eso no estaba padre.

"Dicen que yo soy la tercera en discordia en el matrimonio de Leonardo de Lozannecon su mujer Sandra Echeverría, a la cual quiero y respeto y a él también. Que dicen que el señor estuvo en el estreno de la obra Del Marido Perfecto, esto en mentira, yo ahora les voy a subir la persona que estuvo conmigo, y es un gran amigo al que quiero mucho", dijo.

Sin embargo, no fue todo, ya que la modelo argentina pidió a la prensa ser más profesional sobre la información que suben, pues deberían rectificar la información antes de compartirla. "Entonces a la prensa los invito a que chequen bien la información que van a dar, porque aparte de lastimar a una familia por el chisme o no, yo estoy segura que a ella no les afectó porque saben que no tengo ninguna clase de relación con ellos, es el insulto que estoy recibiendo de gratis, que si robo maridos", dijo la modelo visiblemente molesta.

Luego de que este rumor circulara haace unos días, la protagonista de La Usurpadora dio el carpetazo a este tema y aprovechó sus redes sociales para defender a Cecilia Galliano de las acusaciones que se hicieron hacía su persona. "Mi querida @ceci_galliano ni te preocupes en explicar. El medio que lo inventó ni sabe que mi marido estaba conmigo en Miami, están perdidos...te mandamos un abrazote!", escribió Echerría en su cuenta de Twitter.

Mi querida @ceci_galliano ni te preocupes en explicar. El medio que lo inventó ni sabe que mi marido estaba conmigo en Miami �� están perdidos...����♀️ te mandamos un abrazote! https://t.co/6EcIgJupOv — Sandra Echeverria (@sandraecheverr) October 31, 2020

Recordemos que hace unos meses, Sandra Echeverría fue vinculada al igual que Cecilia Galliano en un triángulo amoroso, al ser señalada como la tecera en discordia en el matrimonio de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez.

Al igual que Ceci, Sandra también tuvo que salir a desmentir el rumor e incluso aclaró que tiene una relación muy cercana cono el galán de telenovelas y la hija de Eugenio Derbez.

“Yo tengo todo el cariño y respeto por Ais y por Mau, y soy muy feliz con mi esposo a quien amo profundamente” expresó a través de Twitter.

