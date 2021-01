Samadhi Zendejas posa muy sensual y demuestra que es perfecta

Samadhi Zendejas, quien se dio a conocer a nivel internacional por interpretar a Jenni Rivera en su etapa de adolescente en la exitosa serie de Telemundo, Mariposa de Barrio, es una de los rostros más bellos de la televisión. Samadhi Zendejas constantemente deleita a sus millones de fans al presumir su escultural figura que ha logrado a base de ejercicio y una buena alimentación.

Hace dos semanas la actriz compartió una fotografía en medio del mar, en donde se dejó ver sentada en la barra de un yate modelando un hermoso traje de baño en color azul marino con blanco con el que resaltaba su esepctacular figura y con el que dejó al descubierto sus ejercitadas piernas.

Muy sensual y con el carisma que la caracteriza, Samadhi Zendejas, cautivó a sus más de tres millones de seguidores en Instagram, quienes no dudaron en admirar su belleza. “Diosa”, “Hermosa”, “La más lindaaa, te amo”, “Hermosa mujer”, “ La más bella”, “ Que hermosaaaaaaaaa”, son algunos de los comentarios en la publicación de la actriz de Enemigo íntimo.

Lee también: Martina de Una Familia de Diez presume figura en traje de baño

Hasta el momento la publicación tiene más de 500 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios halagadores.Cabe recordar que Samadhi Zendejas debutó en el mundo de las telenovelas mexicanas en la exitosa novela juvenil, Atrévete a Soñar, donde le ddio vida al personaje de Amaya, una adolescente muy varonil y una de las mejores amigas de la protagonista, Danna Paola. En estáa telenovela, Samadhi Zendejas era llenita.

Y aunque después del exitoso que tuvo en Atrévete a Soñar, Samadhi Zendejas, estuvo muy activa en la televisión, tras obtener papeles en Gritos de muerte y libertad, Mujeres asesinas, La rosa de Guadalupe, Esperanza del corazón; Como dice el dicho, La sombra del pasado, Un camino hacia el destino, el proyecto que la llevó a destacar a nivel internacional fue Mariposa de Barrio.

Desde Mariposa de Barrio a la actriz mexicana le han llovido proyectos como; Milagros de Navidad Candelaria, Enemigo íntimo, Falsa identidad y Rosario Tijeras. Actualmente la actriz mexicana radica en Estados Unidos. Fue durante una entrevista al programa Joe & Moe, donde Samadhi Zendejas indicó que el papel de Jenni Rivera, fue el que la hizo volver a la pantalla, pues ella ya había planeado dedicarse a otra cosa totalmente diferente.

Lee también: Cecilia Galliano y el escote que la traicionó; enseñó de más

"Decidí dejar la actuación y me puse a estudiar otra cosa completamente diferente, hasta que llega Jenni a mi vida. Jenni me abrió muchas puertas, me acepté como Samadhi 100 por ciento porque pensaba 'jamás voy a lograr algo, jamás voy a tocas puertas que quisiera tocar, fue un 'no saben ahora cómo disfrutó ir al trabajo, amo mi cuerpo", dijo la actriz durante el programa.

Cabe resaltar que tras aceptar el personaje de Jenni Rivera, actriz de Falsa Identidad tuvo que subir casi 28 kilos para poder interpretar a la Diva de la Banda en su serie, dejando a un lado su escultural cuerpo curvilínea, además de que tuvo que cortarse el cabello para tener más parecido con la fallecida cantante.