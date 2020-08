Samadhi Zendejas CONFIESA que Jenni Rivera la hizo volver a la pantalla

La primera vez que el mundo vio a Samadhi Zendejas en la televisión fue en la telenovela Atrévete a Soñar en donde le dio vida al Amaya, una adolescente muy varonil y una de las mejores amigas de la protagonista, Danna Paola. Al igual que Samadhi Zendejas, está telenovela impulso a muchos otros actores como Danna Paola, Eleazar Gómez y Jesús Zavala.

Sin embargo, la exactriz de Televisa, se dio a conocer internacionalmente cuando se le presentó la oportunidad de dar vida a Jenni Rivera en Mariposa de Barrio. Recientemente Samadhi Zendejas fue invitada al programa de Unicable, Montse & Joe, conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, y ahí la actriz reveló que Jenni Rivera la hizo regresar a la televisión.

"Decidí dejar la actuación y me puse a estudiar otra cosa completamente diferente, hasta que llega Jenni a mi vida", dijo la actriz durante el programa. Zendejas señaló cuál pudo ser la razón por la que probablemente le dieron el papel para interpretar a Jenni en vez de su hija.

" Empiezo a hacer audición con su hija al mismo tiempo, no dije, obviamente se lo van a dar a la hija, pues es la hija y deciden como darme la oportunidad y es ahí cuando da un giro rotundo mi vida", señaló. Al ser cuestionada sobre por qué la producción la eligió a ella y no a la hija de La Diva de la Banda. " No se, yo creo que se tenía que ver un poco más chiquita", indicó.

La actriz confesó que lo principal que le dejó intérpretar a Jenni Rivera fue aceptarse a ella misma, tal como es, además de que este personaje le abrió muchas puertas, que jamás pensó que tocaría. "Jenni me abrió muchas puertas, me acepté como Samadhi 100 por ciento porque pensaba 'jamás voy a lograr algo, jamás voy a tocas puertas que quisiera tocar, fue un 'no saben ahora cómo disfrutó ir al trabajo, amo mi cuerpo", indicó.

Pese a que Zendejas tuvo que subir bastante de peso, confesó que empezó a aceptarse, pues se dio cuenta que las mujeres no tienen que ser como el prototipo de cuerpo que todos dicen. " Cuando pasa todo este efecto, comienzo a aceptarme, empiezo a decir es que no tenemos que ser como el prototipo que todo mundo cree que es belleza y ahí empiezo a generar mucha empatía con muchas mujeres. Entonces hoy en día generó mucho empatía con mis seguidoras,hoy en día tengo personajes que jamás se fuera a imginar alguien como yo que los fuera a tener. Creo que lo principal que me dejó Jenni fue la aceptación.

