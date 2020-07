Salvador Zerboni revela relación amorosa con Alejandra Guzmán

Salvador Zerboni es un actor con una vida pasada muy complidada y llena de adversidades; pues desde niño, padecía un trastorno intermitente explosivo, el cual tardardaron mucho en detectárselo. Y en su etapa de preparatoria, tuvo un romance con Alejandra Guzmán, de cuya relación, salió huyendo...

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino, el actor de 41 años, reveló lo que le tocó vivir durante los seis meses que mantuvieron una relación amorosa, él y la estrella mexicana de rock; después de que Alejandra terminara su relación con Pablo Moctezuma, quien es padre de Frida Sofía, la única hija de la Guzmán.

En ese corto tiempo, Zerboni dijo que cuando su madre se dio cuenta que era novio de Alejandra, "la sacó hasta de los pelos de su casa" -pues los encontró juntos luego de regresar de un viaje de fin de semana-, que fue cuando Alejandra le propuso que se fuera con ella.

"Anduvimos como seis meses, fue un amor de verano, yo iba en la prepa y nos conocimos en Acapulco. Me llevaba como diez años, me fui a vivir con ella un tiempo cuando mis papás me cacharon con ella", reveló durante la entrevista.

Pese a que el actor había tenido una vida muy inestable y relajada, reveló que nunca le había tocado vivir ambientes tan pesados como durante la relación con Alejandra.

"Vi muchas cosas con ella, los ambientes pesados, drogas, en mi vida las había visto y ahí la probé por primera vez... con ella vi muchas cosas que me espanté, hasta balazos".

Incluso, el actor contó que en alguna ocasión estaban en algún restaurante de Ciudad de México conviviendo cuando de repente llegaron Polo Polo y "Herrerías" y se enfrentaron a Enrique Guzmán, el padre de la cantante.

"Yo salí por abajo de la mesa, corrí a mi casa y ya nunca más le volví a contestar, dije que esto no era para mí, ya no está divertido... no tenía necesidad de vivir todo eso", relató.

La experiencia que le dejó vivir situaciones inusuales y extrañas en su vida, le dio la pauta para reconocer qu él no quería una vida así, por lo que decidió dejar todo vicio atrás y empezar una vida nueva y sobre todo, cuidar su salud; pues ahora se le puede ver con un físico espectacular.

Otra de las revelaciones que hizo el actor, es que, a pesar de que por su vida han pasado una larga lista de novias, él admira a sus padres quienes ya llevan 43 años juntos y que él quiere una relación similar. Aunque quiere ser padre, no le gustaría engendrar a un bebé fuera del matrimonio.

"Yo sé que tengo cara de malo pero en realiad soy un pan de Dios; tengo corazón de pollo", contó.

Al cuestionamiento de Gustavo Adolfo sobre si él se había enamorado de la cantante, al actor respondió:

"Me enamoré de la rockstar. No de Alejandra, me enamoré de lo que es estar con una rockstar, que era muy divertido andar de arriba para abajo … Y yo empezaba a tomar en serio. Viví muchas cosas con ella, vivimos cosas fuertes".

Además recordó su relación directa con Frida Sofía, cuando él había iniciado un romance con Alejandra:

"Jugaba con ella. Ella era una bebé tenía tres años y andaba con nosotros de arriba para abajo, pero era una bebé".

