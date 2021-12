Salma Hayek: "Me dijeron que habría sido la estrella más grande de Hollywood de no ser mexicana"

Hace unos meses la actriz Salma Hayek contó que no fue nada fácil brillar en un país ajeno, pues tuvo que enfrentar algunos desaires todo por el hecho de ser mexicana e incluso altos ejecutivos le dijeron que de haber nacido del otro lado de la frontera hubiera sido la estrella más grande de Hollywood.

Fue durante una entrevista exclusiva para el medio El País que la veracruzana abrió su corazón y contó que no fue nada fácil llegar hasta donde está hoy, pues tuvo que enfrentar diversas situaciones, sin embargo, nunca se dio por vencida. "Gracias a todo el trabajo que hice y todo lo que sufrí. Al principio era imposible para los actores hispanos hacerse hueco en Hollywood. Ahorita ese mundo ha cambiado, es más abierto, y tengo la recompensa por las penas que pasé. Nunca me di por vencida", dijo Salma Hayek.

Respecto a la discriminación que sufrió por no ser estadounidense, la empresaria y productora indicó que tiene muy grabado en su mente cuando altos ejecutivos se quedaron admirados con su talento, sin embargo, le externaron que su futuro hubiera sido otro de no haber nacido en México.

“Me lo llegaron a decir altos ejecutivos, es un poco insultante cuando te dicen: ‘Si no hubieras nacido del otro lado de la frontera, habrías sido la estrella más grande de este país’”, relató Salma Hayek.

“Pero mi nombre no es latino, también soy libanesa, árabe y mexicana, es una combinación que para Estados Unidos… pero aquí estamos”, agregó la esposa del actual dueño de Gucci, François-Henri Pinault, empresario con el que está casada desde del 2009. Cabe señalar que Salma Hayek emigró a Estados Unidos desde 1991 y desde entonces ha cosechado éxitos.

La actriz mexicana logró el reconocimiento internacional gracias a sus papeles en películas como Desperado, Abierto hasta el amanecer, Dogma, y Wild Wild West. Este 2021 formó parte del elenco de la película La casa Gucci, inspirada en la historia real del imperio familiar en donde la famosa le dio vida a Pina Auriemma, una socialité y vidente; personaje con el que tuvo que bajar de peso.

"Ha sido dificilísimo, no lo volvería a hacer. Con todo lo que me ha costado bajar los kilos, que todavía no los he perdido todos, me quedé pensando: bueno y, ¿por qué no hice como Jared Leto y me puse cachetes y una nariz…? Disfruté mucho comiendo pastita mientras los ganaba, pero, ¡qué difícil es quitártelos después de los 50!", expresó Salma Hayek.

