Sale a la luz audio donde Claudia Martín chantajea a su ex para desmentir infidelidad

Tras el escándalo que se armó al ser Maite Perroni señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Andrés Tovar y Claudia Martín, ahora salió a la luz un audio donde la actriz de Fuego Ardiente supuestamente chantajea al productor para desmentir supuesta infidelidad.

En el audio, Claudia Martín reconoce que lo que dijo en algún momento sobre que había encontrado mensajes de Maite Perroni en el celular de Andrés Tovar era mentira, sin embargo, no lo haría público hasta que su ex le diera una suma de dinero. Fue durante una emisión del programa Ventaneando donde se compartió la grabación donde supuestamente la actriz acepta el chantaje.

“Es mentira, pero no tengo porqué...”, se escucha decir a Claudia Martín mientras que su ex la cuestionó si era verdad o mentira que le había encontrado mensajes comprometedores de Maite Perroni en su celular. Pero no fue todo ya que el audio se escuchar decir a la famosa de 31 años que su gran problema es que no tenía trabajo y desconocía hasta cuando lo iba a tener por lo que le pedía a su ex ayuda para estar tranquila.

“En el momento en que yo vea ese dinero, salgo a declarar que fue de mutuo acuerdo (la separación) y que todo eso fue mentira, y que acabamos con mucho amor, respeto y cariño. Listo. Y firmamos el divorcio y ya”, expresó Claudia Martín cuando Andrés le reiteró que en ningún momento el se negaba a ayudarla económicamente mientras encontraba una estabilidad.

En el audio la originaria de Oaxaca de Juárez le pidió a su ex depositarle el dinero como una donación para evitar pagar impuestos y que la ayudara con los gastos de su departamento, asegurando que saldría a desmentir que Maite Perroni fue la culpable de su divorcio y que solo se había tratado de un mutuo acuerdo.

“Yo lo que estoy diciendo: voy a salir a dar una declaración sobre esto, el día que yo vea que tú ya me apoyaste economicamente, y tiene que ser antes del divorcio porque si no, no puede aparece como donación, porque si no me meto yo en problemas de impuestos”, remató la actriz de Fuego Ardiente.

Ante esté audio, muchos de los usuarios se han ido en contra de Claudia Martín a quien están señalando como mentirosa y chantajista, sin embargo, fue durante una entrevista al programa Hoy, que la actriz reconoció que si tuvo esa conversación con su ex pero que está manipulada.

“Estos audios son parte de una conversación con mi ex pareja, y lo único que acabo de decir es que, era un acuerdo privado y mutuo, al que ya habíamos llegado desde mucho tiempo antes de que nuestra separación se hiciera pública. Fue una conversación que se llevó a cabo en un ambiente privado, y ahorita como ves desafortunadamente se está tergiversando la información, y la están sacando de contexto”, explicó Martín.

Posteriormente la artista de 31 años reiteró que prefiere llevar esté proceso de divorcio en privado. “Como en su momento yo dije en mi comunicado, este divorcio está haciendo para mi un proceso doloroso, y pues yo lo único que busco y siempre he buscado es conducirme en mi vida de manera pacífica, yo quisiera y estoy dispuesta todavía y siempre ha sido mi postura, de llevar este divorcio de manera pacífica, ustedes saben que yo nunca he estado metida en ningún tipo de escándalo, y siempre lo único que ha hablado de mi es mi trabajo, y en eso quiero seguir enfocándome”.

Para finalizar la entrevista, Claudia Martín fue cuestionada sobre si se arrepiente de lo que dijo de Maite Perroni señaló: “Lo que es lamentable es que sea público, creo que cada pareja tiene su proceso de divorcio y en esta ocasión lo lamentable es que haya sido público, simplemente es parte de una conversación, no es la conversación entera y yo tampoco tengo porqué dar más información de esa conversación”.