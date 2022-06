Saca su lado felino Marjorie de Sousa; sorprende con personalidad

La actriz Marjorie de Sousa cambió su belleza natural y sus rasgos que la identifican y la colocan como una de las mujeres más bellas del espectáculo, por un ser felino con el que demostró que es una mujer todavía más empoderada... por lo que la venezolana sorprendió con su personalidad.

Y no es que Marjorie de Sousa quiera renunciar a su belleza con la que se ha dado a conocer en prácticamente en todo el mundo, sino que atendiendo a las ofertas que hacen las redes sociales, la venezolana optó por jugar cambiando de personalidad.

Se trata de un filtro de Instagram, con el que la próxima villana de "El Conde" -tele serie de Telemundo-, logró verse más empoderada con un rostro de felino de ojos amarillos que ¡imponen a cualquiera! La también protagonista de telenovelas, hizo recordar incluso a los tiempos de películas animadas de Disney como "El Rey León" o similar, debido al fondo de audio que eligió.

Y tras utilizar dicho filtro, Marjorie de Sousa no hizo otra cosa más que crear su avatar, con el que se identifica debido a la imagen tam imponente llena de colores, detalles como el delineado de los ojos, la nariz de tipo rectangular y una barbilla que termina en forma triangular.

Lo que pone a Marjorie de Sousa del otro lado de la especie humana. "#Avatar, en un mundo donde los extraños somos otros he #mds #marjoriedesousa", se le la descripción al pie de su publicación de pasado 14 de junio.

Y sin duda, la venezolana de 42 años, sacó su lado felino y sorprendió con personalidad completamente distinta a su rostro angelical cuya sonrisa enamora a más de un@ y con la que ha conquistado a millones de fanáticos alrededor del mundo.

Y tras ello, la también cantante, se ha ganado piropos como: "Beauty" (Bella), "Espectacular", "Preciosa", "Eres una hermosura y bella", "Está buenísimo" (el filtro), "Shine bright like a diamond" (Brillas como un diamante), entre otros.

Pues al momento, la madre del pequeño Matías Gil de Sousa, ha logrado cautivar con su nueva personalidad a 5,361 seguidores y se pueden leer alrededor de 90 mensajes llenos de admiración hacia la actriz venezolana.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!