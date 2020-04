Sabrina Sabrok se arrepiente de ser madre y revela que no sabe quién es padre

Sabrina Sabrok, generó una gran polémica al confesar que se arrepentía de haber sido madre, pues aseguró que ella no sirve para eso y que lo suyo era trabajar, sin embargo, lo que más causó controversia fue cuando indicó que desconocía a ciencia cierta, quién era el padre de su hija, pues confesó que tenía una relación con dos hombres a la misma vez.

Sabrok indicó que andaba con su ex, Erick Farjeat mientras sostenía un romance con El Cibernético por lo que no sabía exactamente quién era el padre, aunque la pequeña se encuentra con Farjeat. Fue durante una entrevista al programa De Primera Mano que la ex actriz argentina, señaló que en un momento, pensó interrumpir su embarazo, sin embargo, no lo hizo porque Erick se lo impidió.

Lee también: Karla Panini y su irónica respuesta sobre traición a Karla Luna

“No sé, no tengo idea (quién sea el padre) yo andaba con ‘El Cibernético’. Él (Farjeat) quería a huev… colgarse de mí. En una de esas (la niña es de ‘El Cibernético’) porque yo estaba con los dos. Yo la verdad no quería tener un hijo con él porque yo no sabía si era de él o del otro güey (‘El Cibernético’)", indicó la argentina.

Pese a que Sabrina le había confesado a Erick que no sabía quién era el padre biólogico y que tenía intenciones de abortar, él le pidió llorando que no abortara, que él se iba hacer cargo del bebé y que no la necesitaría para nada a ella.

" Por eso quería ab0rt@r. Él insistió, lloró y se arrastró para que yo tuviera a la hija y me dijo: ‘Yo me hago cargo, no te voy a necesitar“, señaló la actriz.

Fue durante el programa Venga La Alegría que reiteró que nunca debió de heberse convertido en madre, pues no le gusta.



“No tendría que haber sido nunca madre porque a mí no me gusta. Ellos (los padres) insistieron en tener hijos. Yo no sirvo para madre, yo sirvo para trabajar, yo les paso el dinero, no me interesa ser madre, fue de las pend… que hice en mi vida”, señaló.

Sabrina Sabrok ganó popularidad tras participar en varios programas de Televisa. En los que destacó fueron La Hora Pico, Big Brother y Bailando por un Sueño.