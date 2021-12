"Sabía quiénes eran y ayudan cuando pueden": Andrés García acepta relación con el narco

Luego de que se relacionara a varias personalidades del medio del espectáculo con el narco en el libro Emma y las otras señoras del narco' de la periodista Anabel Hernández, el actor dominicano Andrés García, es otro de los famosos que también aparece en la publicación y quien a diferencia de otros aceptó que tuvo algo que ver con varios narcos e incluso los conoce a todos y que ayudan cuando pueden.

Fue durante una entrevista exclusiva con el programa Chisme No Like que Andrés García rompió el silencio luego de que la periodista asegurara que el ex galán de telenovelas era socio de los Beltrán-Leyva, por lo que comenzó aceptando su relación con el narco pero no desmintió ni aclaro si fue su socio o no.

“Yo conozco a todos y sabía quiénes eran desde antes, me valía ve… Yo los conozco a todos”, dijo el actor antes de contestar si no tenía miedo en relacionarse con ellos. “Al contrario, te ayudan cuando pueden, es depende de cómo lo tomes. A todos los conozco. Me han visto con ellos en restaurantes. ¿Y qué? Muchos nos hicimos amigos de muchos ”, expresó.

Lee también: Aire levanta faldita de Ariadne Díaz y sonroja hasta el sol; la comparan con Marylin Monroe

Tras asegurar que al contrario de tenerles miedo es agradecimiento porque te ayudan cuando pueden, finalmente el protagonista de El privilegio de Amar, aseguró que él no se metía en las cosas privadas de ellos. “No le pregunto en dónde nació ya qué se dedica”, aclaró.

En el libro Emma y las otras señoras del narco' se menciona. “Las relaciones de Arturo Beltrán Leyva con el mundo del espectáculo no se limitaban a mujeres, también incluían hombres, particularmente había dos con los que tenían una relación cercana y de respeto, no eran bufones, eran sus amigos; uno, su socio. Uno de ellos era el veterano Andrés Abraham García, mejor conocido como Andrés García ”, narra el libro de Anabel Hernández.

“Otro de los hombres de la farándula de prestigio que tenía relación con los Beltrán Leyva fue Joan Sebastian… Dos de sus hijos, Trigo y Juan Sebastian Figueroa, fueron asesinados en 2006 y 2010 respectivamente”, citó Hernández en el libro. Cabe mencionar que aparte de Andrés García, famosos como Sergio Mayer, Ninel Conde, Galilea Montijo, Alicia Machado, Lucha Villa, Silvia Irabién, Charly López, Platanito, Issabela Camil, Arleth Terán, entre otras, se mencionan en el libro Emma y las otras señoras del narco'.

Aunque en el caso de Galilea Montijo, la conductora de Hoy utilizó sus redes sociales para desmentir tal situación e incluso el periodista Gustavo Adlfo infante señaló que la editorial Penguin Random House había enviado un comunicado "en esas notas y afirmaciones se han citado nombres y/o hechos que no están registrados en la investigación periodística que Anabel Hernández detalla en su más reciente publicación. Las personas y espacios mediáticos que han difundido está información eberán atender la responsabilidad que esta situación ha generado", dice el comunicado y aunque no se menciona el nombre de Galilea Montijo se sabe que el comunicado hace referencia a la conductora.

Síguenos en