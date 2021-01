Rosario Tijeras con su marcado abdomen roba suspiros

La actriz de TV Azteca, Bárbara de Regil, quien dio vida a “Rosario Tijeras” es considerada una de las famosas más atléticas del medio, se preocupa por su físico y muestra su abdomen marcado en repetidas ocasiones en sus redes sociales.

Con una blusa cruzada solo de la parte del busto y un pantalón negro deportivo fue como Bárbara de Regil, roba los suspiros, acompañando la imagen con una frase motivacional, que alienta a sus seguidores a ser constantes en sus rutinas de entrenamiento.

“Sin sacrificio no hay victoria, recuerda esto hermana , no son las horas que pones, si no que pones en las horas”, fue la frase con la que Bárbara de Regil, acompañó la imagen que alcanzó las más de 370 mil reacciones de seguidores y artistas del medio.

Bárbara de Regil muestra su abdomen de lavadero. Instagram Bárbara de Regil

“neta no puedo con lo hermosa”, “Me encantó la foto”, “Hay rosario tijeras”, “Diosa”, “ Mujer Rosario más hermosa”, “Te extraño demasiado”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la entrañable Rosario Tijeras.

Desde su protagónico en la famosa serie de TV Azteca, con el papel de la legendaria Rosario Tijeras, fue lo que hizo que la fama de Bárbara de Regil, despuntara a su máximo esplendor, siendo reconocida en diferentes países donde se transmitió dicho proyecto.

Otra de las cosas por las que Bárbara de Regil, ha sido también seguida en sus diferentes redes sociales, es por compartir sus rutinas de entrenamiento para lucir una figura envidiable.

Recordemos que Bárbara de Regil, se convirtió en madre a los 16 años, y eso no impidió que saliera adelante con la ayuda de su madre, que en varias entrevistas ha dicho que no siempre tuvo lo que quería en el momento que lo pedía y que tuvo que hacerse responsable de su pequeña, sin la ayuda del padre de la menor.

Hoy en día Mar, la hija de Bárbara Regil,, es una linda jovencita, que parece su hermana, por la corta edad en que la protagonista de Rosario Tijeras, la trajo al mundo.