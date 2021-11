Rosario Flores agradece ser bien recibida en América, "su segunda casa"

La artista española Rosario Flores destacó el gran recibimiento que ha tenido siempre en los países de América, que considera su "segunda casa" y donde presenta en una serie de conciertos su último disco, "Te lo digo todo y no te digo ná", en una entrevista este jueves con Efe.

"América es mi segunda casa y donde he recibido los regalos más grandes de mi vida", dijo la cantante, que el próximo domingo ofrecerá un concierto en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico, un evento que marcará la vuelta a la isla de la cantante después de unos años de ausencia del territorio caribeño.

La española fue la ganadora del Grammy Latino al mejor álbum vocal pop femenino por sus trabajos "Muchas flores" (2002) y "De mil colores" (2004).

"Aquí me encuentro un público calentito y fiel", sostuvo, tras matizar que en los países de América es más difícil verla actuar que en su España natal, por lo que es comprensible el entusiasmo que se levanta cada vez que se sube al escenario en una ciudad de esta geografía.

Flores adelantó que el próximo domingo en San Juan presentará cinco canciones de "Te lo digo todo y no te digo ná" y una selección de los temas más populares de su dilatada discografía. La presentación en San Juan sigue a los conciertos de Nueva York y de este viernes en Miami, en el The Fillmore Miami Beach, donde ya se ha colgado el cartel de todo vendido.

PÚBLICO QUE SABE APRECIAR SU PASIÓN

La cantante dijo que el público de los países de este continente aprecia de forma especial la pasión que pone sobre el escenario y, sobre todo, el flamenco al que en ocasiones recurre en sus actuaciones.

Dijo además que está muy contenta de ofrecer estos conciertos en territorio estadounidense después de cerca de año y medio de inactividad a causa de la pandemia de la covid-19.

"Soy una artista de conciertos y el directo me da un gran 'subidón'", destacó la cantante, satisfecha por la buena acogida de "Te lo digo todo y no te digo ná", en el que, asegura, trató de renovar pero sin perder la "esencia".

ANTESALA DE CONCIERTOS EN ESPAÑA

Flores adelantó que esta pequeña gira es una antesala de lo que realizará en España en los próximos meses, con una serie de conciertos en la época estival que la tendrá ocupada hasta octubre.

Destacó que en "Te lo digo todo y no te digo ná" introdujo gente nueva para sacar el disco en un intento de estar al día con las últimas tendencias musicales, aunque sin dejar atrás su característica rumba.

"He colaborado con muchísima gente a lo largo de mi carrera. Si te juntas con buenos artistas creces mucho más", resaltó. Buen ejemplo de ello es su última colaboración con la también española Vanesa Martín en "La vida es otra cosa". Flores se refirió también al éxito que en los últimos tiempos tienen muchos artistas jóvenes puertorriqueños en España, lo que atribuyó a que traen una música nueva adaptada a los nuevos tiempos.

INSPIRACIÓN PARA LOS JÓVENES

"Me encantan los jóvenes, les inspiro y me contactan", aseguró, después de aclarar que las tendencias musicales mudan constantemente y por ello no hay que quedarse atrás. Respecto a su vida personal, Flores dijo que su familia está sana y que atraviesa por un buen momento, al que ahora se suman, tras muchos meses de inactividad, los conciertos que tanto significan para ella.

"Soy una artista de directo", recordó la cantante española, que espera este domingo volver a dar la pasión que se enciende cuando actúa en Puerto Rico, en especial cuando recurre a los toques de flamenco que tanto gustan al público americano que desde hace muchos años sigue las actuaciones de la artista cada vez que cruza el Atlántico para ofrecer un concierto. EFE

Con información de P. RICO MÚSICA / Agencia EFE San Juan, P. Rico / Fotografía Instagram Rosario Flores

