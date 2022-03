Rosalía se vuelve reportera; se sorprende de las reacciones de la gente sobre su música y estilo

Luego del éxito que ha sido el recién estrenado disco de estudio -el tercero en la lista- "Motomami", la cantante española Rosalía ha cambiado de look y jugó una broma a algunas personas de la calle, pero la sorprendida fue ella por preguntar sobre temas como su música, su look y sus larguísimas uñas.

El pasado lunes 21 de marzo, la cantante salió a las calles de su natal España disfrazada de reportera para saber qué es lo que piensa la gente de su música y se levó una gran sorpresa de lo que algunos civiles dijeron de ella en su cara, sin saber por supuesto que se trataba de la exitosa cantante.

La hazaña de Rosalía fue compartida por la cuenta de Instagram de Filo.news, en la que se puede ver la entrevista en la que ya no pudo aguantar más la risa la intérprete de la música más revolucionada de España, tras las respuestas de la gente.

Rosalía se disfrazó de rubia con vestimenta formal, como la de una reportera o periodista que anda recogiendo en las calles, la opinión de la gente común y corriente. La entrevista fue para el programa de tv "El Hormiguero", y ante ello, se llevó tremenda sorpresa, aunque lo tomó con humor

Y es que, fue con motivo de su estrenado material discográfico -el pasado 18 de marzo-, que Rosalía cuestionó a la gente sobre las opiniones que le merece del público con preguntas como: "¿Qué te parece Rosalía?": "No sé, no soy su fan".

O "Y si te digo que me digas tres canciones de Rosalía, ¿Cuál me dices? La del diamante, esa, pero es que a mí no me gusta". "¿La del diamante y marfil?", "Puede ser pero es que a mí no me gusta", pero Rosalía interrumpe cantando "Bolso Gucci, diamante y marfil"...

Por otro lado y con el disco "Motomami" de inusual portada en la mano, la española que a sus 28 años está rompiéndola en redes sociales y es todo un suceso en la música, preguntó a otra persona cuál es su opinión sobre su look:

"Y estas uña que lleva esta chica, ¿Qué piensa de ella?", "De bruja", a lo que Rosalía responde "De bruja total eeh". La señora responde: "No sé dónde está la estética, la verdad" y Rosalía arremete: "Yo tampoco... Yo no sé dónde está la estética tampoco".

Y para finalizar su experimento en las calles de Madrid, España, Rosalía entrevistó a un señor de edad pero además le enseñó uno de sus videos a lo que el señor dijo: "Qué lástima que no puedo bailarlo ya mismo aquí esto", pero Rosalía le dio toda la confianza: "Usted lo puede bailar si usted quiere" y no se quedó con las ganas: "Lo voy a intentar, fíjate", "Claro" y se paró a bailar "Saoko", por lo que se ha llevado comentarios como:

"El señor entendió todo", "El abuelo Saoko", "Dios, el viejito es EL BELITO español", "Te amo abuelito que baila", "El señor", "El señorrre"; pues fue el más amado de la publicación.

Por último, la primera chica entrevistada supo que en realidad la reportera es Rosalía y se sorprendió de tal manera que le preguntó a la "reportera" si ella era Rosalía pero la cantante lo negó totalmente... La chica no tuvo más remedio que reivindicarse con la cantante, abrazarla y decir "¡Sí soy tu fan!" entre risas pero Rosalía arremetió: "¡No se vale!".

