Rosalía recorrerá España, Latinoamérica y EE.UU. en su gira mundial

La cantante Rosalía anunció este lunes su primera gira mundial, "Motomami World Tour", que arrancará el próximo 6 de julio en Almería (España) y recorrerá algunas ciudades de su país natal, el resto de capitales europeas y parte de Latinoamérica, Estados Unidos.

Los boletos para los 46 conciertos que tiene previstos en la nueva gira, estarán a la venta en su página web a partir de este viernes 22 de abril, a las 10:00 a.m., según la hora local de cada uno de los 15 países que visitará la autora de "Saoko", según informó su equipo en un comunicado.

Desde que se filtraron, aparentemente por error, las fechas de varios espectáculos, la expectación por ver cómo la cantante catalana traslada al directo su innovador e irreverente "Motomami" no ha dejado de crecer en redes sociales.

El público de Almería será el primero en comprobar la nueva puesta en escena de Rosalía, que estrenará su espectáculo el 6 de julio en el Recinto Ferial. A partir de ahí, viajará por España con doble parada en Madrid y Barcelona; el 19 y 20 de julio en el WiZink Center; y el 23 y 24 en el Palau Sant Jordi.

Antes pasará por Sevilla (9 de julio), Granada (12), Málaga (14) y Valencia (16). Y después terminará el periplo español en Bilbao (27 de julio), A Coruña (29) y Palma de Mallorca (1 de agosto).

En su salto al continente americano, Rosalía dará tres conciertos en México: Ciudad de México (14 de agosto), Guadalajara (17) y Monterrey (19). También visitará Brasil, Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico y Canadá.

En Estados Unidos hará paradas en una decena de ciudades, como Boston, Washington, San Francisco, y Atlanta; con doble recital en el Radio City Music Hall de Nueva York y el YouTube Theater de Los Ángeles.

Finalmente, ya en los últimos meses del año, regresará a Europa, donde recorrerá Portugal, Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Reino Unido hasta cerrar el recorrido en París, el 18 de diciembre. La gira confirma el estatus de estrella internacional del que goza Rosalía, que espera llenar espacios como el Auditorio Nacional de México y el Movistar Arena de Bogotá, ambos con capacidad para más de 10.000 espectadores.

Las expectativas por los conciertos de la catalana son altas, gracias al buen recibimiento que ha tenido su "Motomami", un álbum de carácter experimental que está batiendo récords y en el que aborda desde el reguetón clásico, al flamenco, boleros, el verbo rápido de las raperas estadounidenses o los interludios jazzísticos.

Desde su publicación, el pasado 18 de marzo, ha llegado a lo más alto en las listas de plataformas como Spotify y recibe halagos de la prensa musical, incluida la anglosajona, que ha valorado su disco con una de las notas medias más altas de la década. EFE

