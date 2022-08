Rosalía presenta nueva canción en Chile y triunfa entre gritos de euforia

La cantante española Rosalía presentó el pasado lunes "Aislamiento", una canción inédita, y triunfó en Chile entre gritos de euforia y/o "apruebo, apruebo" del público, en alusión a la referéndum obligatorio del próximo 4 de agosto en el que los chilenos decidirán si aprueban o rechazan una Constitución que sustituya a la de la dictadura.

Ante un lleno total, la intérprete sorprendió al auditorio con una de canción que dijo, se había quedado fuera de su último álbum pero "que tenía muchas ganas de cantar".

Algo que hizo tras observar un cartel entre el público que le pedía que cantara "Catalina", una tonada flamenca para la que Rosalía pidió silencio absoluto al pabellón, que se convirtió en una auténtica tumba para disfrutar de su voz "a capella".

Lee también: Tras gira por México, Rosalía dice que el país es 'muy Motomami'

Minutos antes, uno de los espectadores había subido la temperatura del show al lanzarle un libro de la poetisa chilena Gabriela Mistral y que la cantante recogió para suerte del fan, quien a pregunta de Rosalía, se identificó como Felipe y tuvo la fortuna de que la cantante le invitará a compartir micrófono.

Uno de los momentos culminantes de las dos horas de concierto fue cuando Rosalía recogió una bandera chilena y se envolvió en ella, entre vítores de los congregados, y cuando se colocó un sombrero igualmente con el azul, el blanco y el rojo de la enseña chilena, haciendo rugir de emoción al Movistar Arena.

Lee también: La Chupitos presume cuerpazo en body de cuero y medias de red ¡como JLo!

El otro cuando los miles de espectadores empezaron a gritar "apruebo, apruebo", en referencia a la nueva Constitución, para sorpresa de la cantante española, que parecía no estar al tanto del momento político crucial que vive Chile, país que ya había visitado en 2019 para la edición local del Lollapalooza.

En su cuenta de Instagram, la española mostró su emoción por haber vuelto a pisar un escenario en Chile y así lo externó tras compartir algunas postales: "GRACIAS CHILEEEEEE... ojalá pueda volver pronto, qué energíAAAAAAAAA AYER... os adoroO".

Otros países que ha visitado Rosalía son México, Argentina y Brasil, donde los fans la han coreado con el mismo cariño que la reciben en todas partes.

Con información de CHILE MÚSICA / Agencia EFE Santiago de Chile, Chile / Fotografía Instagram Rosalía

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!