Rosalía estrena vídeo de su nueva canción Despechá en Instagram

El vídeo del último éxito de la cantante española Rosalía, "Despechá", uno de los temas más populares de los estrenados en su gira "Motomami World Tour", ha sido estrenado y compartido por la famosa en sus redes sociales como Instagram y después en YouTube.

La artista, como ya tiene acostumbrados a sus seguidores, adelantó el martes pasado en sus cuentas de Twitter e Instagram un avance de 20 segundos del videoclip, y el miércoles, apenas pasados unos minutos de las seis de la tarde (16.00 GMT), lo subió completo a su cuenta de Twitter.

En el vídeo, grabado en una playa de la isla mediterránea española de Mallorca, abarrotada de gente, se ve a Rosalía entonando los primeros acordes de "Despechá", mientras toma el sol tumbada en un montón de bolsas de hielo.

Lee también: Rosalía estrena el esperado tema "Despechá" y fans estallan de emoción

Lleva un vaquero recortado a modo de bikini y un sujetador rojo, y a su alrededor los niños juegan en el agua y los adultos se refrescan en la ducha o se abanican.

En poco menos de tres minutos, Rosalía salpica de planos frenéticos la canción, mientras picotea y bebe con los veraneantes, baila con chicos y chicas al borde del agua, se deja tirotear por pistolas de plástico y canta su "Despechá", al tiempo que maneja una zódiac (pequeña embarcación de motor), con camiseta negra y primerísimo plano de su cara.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

En otra toma, se deja decorar de diosa del mar por un montón de manos que la cubren de conchas marinas hasta que acaba en la orilla, jugando con los niños y bañándose. Luego se sumerge y nada, y bucea, mientras sigue sonando la música. Y al final, Rosalía se despide con el atardecer en la playa.

Fue en el concierto inaugural de Almería (sureste español), el pasado 6 de julio, la primera vez que la artista interpretó en público la canción.

En su primer concierto de Madrid esta gira (19 de julio), Rosalía se dirigió a los asistentes y les preguntó qué título les gustaba más para la canción, si el que había surgido de manera espontánea entre el público ("Lo muevo de lao a lao") o "Despechá", el que ella había propuesto en sus redes.

"'Despechá', ¿verdad? A mí también me gusta más. Queda titulada así oficialmente", sentenció entonces. EFE

Con información de ESPAÑA MÚSICA / Agencia EFE Madrid, España / Fotografía Instagram Rosalía

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!