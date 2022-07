Rosalía estrena el esperado tema "Despechá" y fans estallan de emoción

Tras semanas de espera, la cantante Rosalía estrenó la madrugada de este jueves, "Despechá", un tema que ha venido anunciando en los últimos conciertos de su gira y que había llamado tanto la atención que sus seguidores llevaban días suplicando en redes sociales que saliera a la luz.

Fue durante su recital en Bilbao (España) de este jueves cuando la cantante anunció por sorpresa que "Despechá" saldría en la noche "si Dios quiere", unas palabras que llevaron a los usuarios de Twitter y TikTok a compartir su entusiasmo por la canción, de la que hasta entonces solo se habían avanzado 30 segundos en un video viral.

"Hay muchas formas de estar Despechá, en este tema es desde la locura o el descoco, andando sin reservas ni arrepentimiento. Este es el lugar desde el que hago música, desde donde lo hacía cuando empecé y en el que seguiré hasta que Dios diga", dijo la artista en el comunicado que acompaña el lanzamiento de la canción, inspirada por los ritmos tropicales.

"Doy las gracias por haber podido viajar en estos últimos años y haber aprendido de músicas de otros lugares entre ellos RD (República Dominicana), donde artistas como Fefita La Grande, Juan Luis Guerra u Omega me han inspirado y que sin ellos esta canción no existiría", añadió.

Aunque inicialmente iba a llamarse "De Lao a Lao" la artista se decantó por "Despechá" tras preguntar a sus seguidores, que rápidamente celebraron el tema como uno de sus favoritos incluso sin estar oficialmente editado.

Finalmente, un vídeo de TikTok, en el que Rosalía simula hablar por teléfono para luego echarse a bailar, terminó de viralizar el tema hasta el punto de que el público lo cantaba al unísono en conciertos posteriores como los de Madrid y Barcelona.

El lanzamiento de la que muchos han denominado como "canción del verano" coincide con las últimas fechas de la cantante en España antes de que continúe su gira "Motomami World Tour" en EE.UU. y Latinoamérica. EFE

