Rosalía estrena "Chicken Teriyaki" y anuncia actuación en el show "SNL"

La cantante española Rosalía estrenó hoy en plataformas digitales la canción "Chicken Teriyaki", tercer anticipo del que será su tercer disco de estudio, "Motomami", previsto para el 18 de marzo y que presentará en una próxima actuación en el célebre programa de Estados Unidos "Saturday Night Life" (SNL).

El tema, de poco más de 2 minutos de duración, llega acompañado de un videoclip dirigido por Tanu Muino en el que la artista española se convierte en alumna de una escuela de baile bajo una estética neoyorquina y ochentera, con una coreografía que podría convertirse en icónica.

Sobre una producción más minimalista que rítmicamente vuelve sobre la senda del urbano latino, en su letra incluye versos inmediatos como "Tu gata quiere maki / Mi gata en Kawasaki", así como guiños a la cultura popular: "Yo quiero una cadena / Que me arruine toda la cuenta / Como Naomi en los noventa".

Lee también: Rosalía dice que su tercer disco es fruto de un experimento muy grande

Este "Chicken Teriyaki" llega tras otros anticipos del álbum "Motomami" como "Saoko", un homenaje al reguetón clásico también de poco más de dos minutos, y "La fama", una bachata en el que participaba The Weeknd.

"Mi carrera quiero que sea como una carta de amor a todas las músicas que quiero y este disco forma parte de eso", afirmó respecto a las influencias que han empapado las nuevas canciones de su tercer álbum en una entrevista a la revista Rolling Stone.

Lee también: Rosalía se quita todo para posar en portada de "Motamami"

Junto con este lanzamiento, su discográfica anunció que Rosalía participará el 12 de marzo nuevamente en el programa "Saturday Night Live", esta vez en solitario, no como hace justo un año cuando acompañó a Bad Bunny.

Galardonada con un Grammy y 5 Latin Grammy, Rosalía debutó discográficamente con un disco de flamenco titulado "Los Angeles" (2017) que recibió el Premio Ruido de la prensa musical al mejor disco español del año, al igual que su siguiente trabajo, el aplaudido "El mal querer" (2018).

En el tiempo entre ese álbum y "Motomami" no ha dejado de lanzar temas o colaborar junto a otros compañeros como J Balvin ("Con altura"), Ozuna ("Yo x ti, tú x mí), Travis Scott ("TKN"), Billie Eilish ("Lo vas a olvidar"), Oneohtrix Point Never ("Nothing's Special"), Bad Bunny ("La noche de anoche") o la más reciente con Tokischa ("Linda"). EFE

Con información de ROSALIA DISCO / Agencia EFE Madrid, España / Fotografía Instagram Rosalía

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!