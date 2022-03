Rosalía bate récords de streams en España con su álbum "Motomami"

Luego de estrenar su tercer disco de estudio "Motomami" con el que ha dicho que no lo haría a "medias tintas", la cantante Rosalía sigue batiendo récords y ya es la artista española (incluyendo los dos géneros) con más streams de la historia en las primeras 48 horas de su lanzamiento.

La cantante es también la artista femenina (tanto española como internacional) más escuchada en España durante esas primeras 48 horas en las que "Motomami" se ha erigido en todo un fenómeno musical a nivel mundial, informa Sony Music en un comunicado.

Además, con 5,79 millones de streams en las primeras 24 horas, este tercer disco de estudio de Rosalía es el segundo mejor debut de la historia de Spotify en España, solo superado por "El mejor tour del mundo" de Bad Bunny, que rozó los 10 millones.

Lee también: Rosalía asegura: "Si tomo una decisión, lo hago sin medias tintas"

También es el mejor debut español de la historia en esta plataforma, superando a C Tangana y su álbum "El Madrileño", que hasta este momento tenía el récord con 5,17 millones; y el mejor debut, asimismo, para una artista femenina que canta en español, imponiéndose a la colombiana Karol G y su disco "KG0516".

Por otro lado, ya se puede disfrutar en Youtube del "Tik Tok Live" con el que el pasado jueves presentó todas las canciones de "Motomami" un día antes de la publicación del disco, un show de cerca de 30 minutos que ya se puede visualizar de manera íntegra a través de su canal. EFE

Lee también: Maribel Guardia arranca suspiros desde el sofá, luciendo piernazas con chiqui vestido

Por su parte, la exitosa española de tan sólo 28 años, ha expresado a través de su cuenta de Instagram su emoción por este nuevo material discográfico después de tres años de pausa en su carrera musical.

"Después de 3 años hoy me hace muy feliz tener Motomami en las manos. Gracias por la espera, le he puesto el corazón entero. Y cuando vosotrxs lo oís es cuando se completa. GRACIAS GRACIAS GRACIASNX TANTO AMOR Y APOYO A MI MUSICA".

Post, que al momento se ha llevado 1.473.061 corazones rojos y alredor de 9,400 comentarios; entre ellos, de colegas de la música como el colombiano Maluma, Juanes o la modelo Georgina Rodríguez.

Con información de ROSALÍA MÚSICA / Agencia EFE Madrid, España / Fotografía Instagram Rosalía

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!