Rompe el silencio Vicente Fernández tras video tocando a fan

Tras el escándalo que protagonizó don Vicente Fernández luego de que se filtrara una fotografía en la que aparece tocando el seno de una fan, el cantante de música ranchera rompió el silencio y habló de este acontecimiento que sucedió hace más de tres años pero que recientemente se viralizó.

Fue durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda que Vicente Fernández abrió su corazón y aseguró que no fue su intención, sin embargo, aseguró que este escándalo no le afecta. "Yo vi la foto y efectivamente yo puse mi mano primero en el estómago y dije: 'Se va a sentir ofendida', y subí mi mano, y cuando la subo toman la foto", explicó Vicente Vicente.

El Charro de Huentitán también aprovechó para pedir una disculpa con la joven, a su familia y a los medios de comunicación "porque siempre me han tratado bien en toda mi carrera". Vicente Fernández reconoció que hizo mal "pero no sé si fue una broma . Le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con intención; si lo hubiera hecho con la intención, no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas", dijo el padre de Alejandro Fernández.

Respecto a que si la joven lo demanda al igual que las otras dos mujeres, el cantante aseguró que él también mete abogados. "Yo meto también abogados. La disculpa ya la di y para las otras dos (mujeres) que salieron (a acusarlo), ni sé cómo eran; eran segundos los que pasaron mientras tomaban la foto", dijo.

Vicente Fernández aprovechó la entrevista para confesar que le extrañaba mucho que esa fotografía se volviera viral recientemente, pues ddesconocía cuáles eran las intenciones de las personas que la comenzaron a circular en las redes sociales. "Me extraña mucho, lastima, no me molesta, porque yo nunca di lugar a chismes; no fui un santo, y todos lo saben, pero nunca me vieron", aseguró.

Respecto a los mensajes que circulan en las redes sociales en donde lo señalan de acosador, el intérprete de A mi manera indicó que si fuera como dicen no le hubiera tocado el seno a la joven ahí sino se la hubiera llevado a una caballeriza. "Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que a la fuerza le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente. No he visto a las otras dos (mujeres que también lo acusan). También ellas me agarraban, me abrazaban y me llegaron a decir: 'Una foto con beso', y yo me dejaba, pero con la boca cerrada", dijo Vicente Fernández.

Para finalizar la entrevista el cantante reiteró sus disculpas a la joven, a su esposa e hijos y a todo su público. "No nomas a ella le pido disculpas, sino a todo mi público, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Yo nunca había hecho una cosa escandalosa y ahora está saliendo lo de hace 3 años; se me hace de mal gusto que la gente que según me querían y respetaban, se volteó. Si ellos lo ven en vivo, no lo toman tan en cuenta", dijo.