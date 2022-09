Romeo Santos y Rosalía fusionan la bachata y los sonidos flamencos en "El Pañuelo"

El cantante neoyorquino Romeo Santos 'Rey de la Bachata' y la catalana Rosalía lanzaron el pasado jueves, su primera colaboración juntos, "El Pañuelo", en la que fusionaron el mencionado género, a través de la voz de Santos, con música folclórica española y sonidos flamencos de la mano de la artista española.

La canción, que forma parte del nuevo disco "Fórmula Vol.3" de Romeo Santos, comienza con una parte en la que Rosalía se prodiga con diversos juegos vocales que demuestran sus orígenes musicales, ligados al flamenco, para que inmediatamente después Santos irrumpa con ritmos de bachata.

Una colaboración que, como se podía esperar, tiene temática romántica, conformada por tres minutos, veinte segundos de duración en los que la española también se anima, sin perder su estilo, a cantar algunos fragmentos con rasgos más de bachata para acabar culminando con su reconocido guiño: "La Rosalía".

Lee también: Rosalía presenta su nueva canción en Chile y triunfa entre gritos de Euforia

"El Pañuelo" es el primer tema entre Romeo Santos y Rosalía, aunque ya habían cantado juntos a finales de 2021 en un concierto del neoyorquino en República Dominicana. Entonces, la catalana ya dejó patente que puede dominar el género de la bachata gracias a una buena interpretación de la canción "Obsesión 2.0".

Asimismo, Rosalía evidenció en el tema "La Fama", junto al artista canadiense The Weeknd y perteneciente a su último disco "Motomami", que la bachata es uno de los registros (géneros) que en estos momentos más le atraen musicalmente.

Lee también: La Chupitos presume cuerpazo en body de cuero y medias de red ¡como JLo!

La colaboración con Rosalía es solo una de las siete que presenta el nuevo álbum de Romeo Santos, que también vio la luz hoy y que supone uno de los proyectos musicales más ambiciosos de toda su trayectoria.

"Fórmula Vol.3" une la música del conocido como "Rey de la Bachata" con la de artistas tan reconocidos como el estadounidense Justin Timberlake o el mexicano Christian Nodal, entre otros.

Aunque desde que se anunciaron los títulos de las canciones y algunas de sus colaboraciones en redes sociales, los seguidores de Santos se mostraron notablemente más ilusionados por su tema con Rosalía.

Y es que, la española está en un gran momento de su carrera tras la increíble acogida de su trabajo discográfico "Motomami" y después de situar su sencillo "Despechá" entre los diez temas más escuchados del verano en la plataforma Spotify.

Actualmente, Rosalía continúa girando con "Motomami" por Latinoamérica y hará lo propio en Estados Unidos, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Francia antes de que acabe el año.

Con información de EEUU MÚSICA / Agencia EFE Los Ángeles (EE. UU.) / Fotografía Instagram Rosalía

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!