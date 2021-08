Románticas fotos de Jennifer Lopez y Ben Affleck indican que ya olvidó a A Rodríguez

A sus 52 años, la cantante Jennifer Lopez está viviendo uno de los mejores momentos de su vida en el terreno profesional, pero también en el aspecto personal-sentimental, pues su regreso con el actor Ben Affleck luego de 17 años, tras el escándalo ocasionado con su ex pareja Alex Rodríguez durante los primeros meses del 2021, la hacen ver mejor que nunca; y para muestra un botón; la pareja fue captada en un plan romántico, que indican que 'la Diva del Bronx', ya ha olvidado al ex pelotero de los Yankees de New York.

En realidad, se tratan de unas postales de hace 17 años, cuando ambos se demostraban su amor sin problema alguno; las postales fueron compartidas por una cuenta de Instagram de un fan ruso cuya descripción se lee:

"Y mientras esperamos nuevas fotos de Bennifers, recordemos sus dulces años 2000. Sé feliz Ben", que además, ha "bautizado" a la pareja como el dúo Bennifers, tal y como en su momento lo hicieron con Jennifer Lopez y Alex Rodríguez como JLo-Arod.

No obstante, hay una razón especial del dichas postales publicadas el pasado domingo, y es que a su regreso de su viaje por el mediterráneo, Ben Affleck llegó a sus 49 años de vida, y aunque celebró sin la cantante, lo hizo con sus tres hijos Violet Anne Affleck, Samuel Garner Affleck y Seraphina Rose Elisabeth Affleck Garner, que tuvo con su ex esposa Jennifer Garner.

Y aunque diversos medios muestran su molestia porque en su reciente celebración número 52, Jennifer Lopez estuvo acompañada todo el tiempo por Ben Affleck -quien prácticamente se desvivió por ella con cada detalle de su lujosa velada de cumpleaños-, por otro lado se podría pensar que aprovecharon el viaje para celebrar ambos cumpleaños.

Y para demostrar su amor de una vez por todas al actor estadounidense, existe un dato importante: Jennifer Lopez ha borrado todo rastro de Alex Rodríguez de su cuenta de Instagram y hasta dejó de seguirlo, aunque aparentemente, todavía guardan una relación de negocios.

Por otro lado, la intérprete de "Cambia el Paso" (2021) fue captada a la llegada de la fiesta del Día de la Indulgencia de Jennifer Klein, junto a su hija Emme el mismo día del cumpleaños del guapo actor quien en 2016 diera vida a Bruce Wayne o Batman; lo que demuestra que fue un domingo familiar en la vida de ambos, aunque por separado.

Aunque no todo es tan desolador ante el cumpleaños del actor, pues también fue tomado infraganti en una cena junto a su nuevo amor su hija Emme; así que al parecer, la relación de la nueva pareja Bennifers, va "viento en popa" y seguramente seguirán dando más sorpresas a su público fanático.

