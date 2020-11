Roberto Palazuelos dice que Yolanda Andrade es una roba mujeres

Luego de que hace unos meses Yolanda Andrade acaparara titulares de diversos medios de comunicación al decir que se había casado con Veronica Castro, el nombre de la conductora de MoJoe vuelve a ser noticia luego de que el empresario y actor, Roberto Palazuelos dijera que Andrade es una roba mujeres.

El máximo herederó del actor, Andrés García fue invitado al programa La Saga de Adela Micha, en donde el empresario, quien estaba acompañado de Julio César Chávez recordó el romance que tuvo con Yolanda Andrade cuando ambos eran participantes del programa Big Brother Vip.

"Era mi hombre", dijo Palazuelos durante la charla, sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando hizo una fuerte confesión; el actor de Televisa aseguró que la conductora era una roba mujeres. "Cuidado porque te baja la vieja, les habla a las mujeres y las envuelve", continuó el actor.

Por su parte, Julio César Chávez señaló que él tiene 20 años con su mujer y desde entonces no se la ha presentado a Yolanda “Yo por eso, tengo 20 años con mi señora, desde que tengo 20 años, no se la he presentado a Yolanda, la conoce por teléfono nada más”, bromeó Chávez.

Sin embargo, sólo se trató de una broma, porque tanto el ex boxeador como El Diamanete Negro dejaron claro que tienen una excelente relación con la conductora de MoJoe.

Desde hace unos días, Roberto Palazuelos se encuentra envuelto en un escándalo, desde que salió a la luz que su amigo Andrés García, al quien él considera como su padre, dijo que le dejaría la mayoría de sus bienes. En un principio Palazuelos señaló que tanto los hijos de Andrés con su ex esposa le habían hablado para reclamarle.

"Fue lo mismo que yo les dije a sus hijos cuando hablaron, porque me reclamaron, me habló hasta la ex esposa, me habló todo mundo. Les dije que no sabía, hasta que llegó y me dio el testamento, además les comenté, que todos estaban en el testamento, pero solamente con un 10%, yo recibo el groso de toda la herencia, pero yo no quiero recibir nada de Andrés, lo que quiero es cuidarlo hasta sus últimos días e ir vendiendo todas sus propiedades", explicó.

En medio de la polémica el actor aseguró que él no necesita dinero y que no le interesaba quedarse con nada. "Está mal que lo diga, pero yo ya soy muy rico, no me interesa quedarme con nada. Lo que me interesa, es ver a mi amigo, que es como un padre para mí, verlo bien. Yo tengo tierras de muy alta plusvalía, tengo muchísimos terrenos, muchísimos hoteles en Tulum, que es lo más caro que hay en México", señaló.

