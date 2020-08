Roberto Palazuelos confirma existencia de Ovnis; su base esta en Tepoztlán VIDEO

Roberto Palazuelos volvió a acaparar titulares de diversos medios de comunicación tras revelar que los Ovnis existen. El empresario y también abogado confesó que la existencia de estos seres lo obligó a adquirir una propiedad en Tepoztlán, lugar donde asegura que los ovnis tienen su base.

En estas últimas horas El Diamante Negro ha sido tema de conversación después de que asegurara durante una entrevista con "En el baño tv" que tuvo contacto con seres de otros planetas. El exgalán de telenovelas contó esta extraña situación pasó cuando se encontraba en Tepoztlán, Morelos. El empresario aseguró durante la entrevista que en Tepoztlán, los extraterrestres tienen su base por lo que lo motivó a adquirir una propiedad ahí para seguir siendo testigo de sus apariciones.

"La base está detrás de la montaña de Amatlán, ahí está la base, yo los he visto bajar", contó. Por otra parte, Palazuelos también reveló que por el momento no pretende buscar un cargo en el Gobierno de Quintana Roo pero no descarta que en un futuro se lance como candidato para la gubernatura del estado.

Hace unos días, Roberto y Eduardo Videgaray protagonizaron una fuerte pelea, luego de que el último supuestamente se mofara del Diamante Negro por que supuestamente este cobró por mandar saludos a una pareja. "Es un tiburón para eso del business y saca lana de lo que sea. Ahora resulta que está mandando saludos personalizados por sólo 2 mil 500 pesitos. Una ganga mi rey, aprovecha pa' ser un niño bien", dice la conductora.

Acto seguido, el actor aparece a cuadro enviando saludos a Mary y Fernando, una pareja que se va de luna de miel.

"Sean chavitos bien y quiéranse y respétense. Yo los quiero mucho príncipes, así que vayan y ármense a morir", se escucha decir a Palazuelos.

Ante esto, Videgaray y compañera continúan riéndose porque Roberto aparece con gafas de sol y sarcásticamente hacen referencia a su pleito con Luis Miguel, al decir que el único saludo que no hace es al Sol. La respuesta de Palazuelos no se hizo esperar y retuiteó el clip del programa con una polémica dedicatoria dirigida al conductor.

"Dile a videgarsy que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano", tuiteó el "Diamante Negro". Los seguidores de inmediato reaccionaron con más bromas celebrando la respuesta de Palazuelos, la cual está relacionada con el caso de corrupción en el que está implicado Luis Videgaray, quien fuera Secretario de Relaciones Exteriores de México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

