Roberto Gómez Fernández: 'Chespirito', fuera del aire en el mundo entero

El pasado sábado Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido actor y comediante Roberto Gómez Bolaños, conmocionó al mundo con la noticia de que los programas de Chespirito han quedado fuera del aire de las pantallas en todo el mundo.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter, que el primogénito de Chespirito, dio a conocer el hecho, aunque aseguró que unirá fuerzas junto con su familia para que la situación cambie pronto y vuelva a hacer como hasta antes de la noticia.

Por su parte, Graciela Gómez Fernández -hermana e hija de ambos famosos-, lamentó el hecho de que quienes más se han beneficiado económicamente y en todos los sentidos de los programas, digan ahora que los programas del célebre Chespirito no valen nada.

"Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia", expresó dignamente.