El actor británico Robert Pattinson protagonizará a Batman en la nueva cinta del superhéroe de DC Comics que dirigirá Matt Reeves, según ha informado el medio especializado Variety. Aunque el acuerdo entre Pattinson y Warner Bros aún no está cerrado, Variety aseguró que las posiciones son muy cercanas.

Esta nueva película se titulará 'The Batman', está previsto que se estrene el 25 de junio de 2021 y se centrará en un Bruce Wayne más joven que el de las entregas anteriores, que fue interpretado por Ben Affleck.

Robert Pattinson será el nuevo Batman en la cinta de Matt Reeves. Foto: EFE

Aunque no hay fecha todavía para el inicio de la grabación, de acuerdo a Variety se espera para finales de año o principios de 2020, mientras que la preproducción de la cinta empezará en verano.

Otros personajes de Robert Pattinson antes de Batman

Pattison, de 33 años, se estrenó en el cine en 2005 interpretando a Cedric Diggory en la saga de 'Harry Potter' y se consagró protagonizando al vampiro Edward Cullen en las adaptaciones cinematográficas de las novelas 'Crespúsculo'.

También interpretó al pintor catalán Salvador Dalí en 'Little Ashes' (2008). Este año el actor aparecerá en cuatro estrenos: 'High Life' de la francesa Clarie Denis, 'The Lighthouse' del estadounidense Robert Eggers, 'The King' del australiano David Michôd para Netflix y 'Waiting for the Barbarians' del colombiano Ciro Guerra.

A la espera de que Warner Bros confirme a Pattinson, lo que sí ya es seguro que el director será Matt Reeves, cuya filmografía incluye cintas como 'Monstruoso' (2008), 'Déjame entrar' (2010), 'El amanecer del planeta de los simios' (2014) y 'La guerra del planeta de los simios' (2017).