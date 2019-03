Robert Pattinson se une al elenco de la nueva película de Christopher Nolan

Robert Pattinson y Elizabeth Debicki se sumaron al reparto de la nueva película que prepara el cineasta británico Christopher Nolan y que contaba ya previamente con John David Washington como protagonista, informó la revista especializada Variety.

Se trata de uno de los proyectos más esperados en Hollywood, a pesar de que, como es costumbre, apenas han trascendido detalles sobre la historia que prepara Nolan. Fuentes cercanas a la producción indicaron a la publicación que se trata de "una enorme cinta de acción" y que se volverá a emitir en pantallas Imax.

Nolan, que ejercerá también como productor junto a su esposa y socia, Emma Thomas, finalizó recientemente el guion de la película -aún sin título- y el estudio Warner Bros. reservó la fecha del 17 de julio de 2020 para su estreno estadounidense.

Debicki viene de un año con gran presencia en títulos como "Cloverfield Paradox" y "Widows", además de prestar su voz a uno de los personajes de "Peter Rabbit". La australiana acaba de concluir el rodaje de la serie de terror "Lovecraft Country" para HBO.

Por su parte, el británico Pattinson tiene por delante el estreno de "High Life", "The Lighthouse", "The King" y "Waiting for the Barbarians", todos ellos títulos de estreno este año.

Este nuevo proyecto pasa por ser el undécimo largometraje del realizador, uno de los cineastas más celebrados y admirados en la actualidad, cuyas películas han recaudado cerca de 5.000 millones de dólares en todo el mundo.

Nolan ha sido cinco veces candidato a los Óscar: como productor y director de "Dunkirk", como productor y guionista de "Inception" y como guionista de "Memento".

La relación laboral entre Nolan y Warner Bros. se consolidó con las tres películas de la renovada saga sobre Batman, que ingresaron unos 2.500 millones de dólares en los cines.