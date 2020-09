Roba miradas Ana Bárbara con transparente traje de charro para celebrar la Independencia de México

Es un hecho que a Ana Bárbara, le gusta lucirse y mostrar su escultural figura entre transparencias y entallados outfits y este 15 de septiembre no fue la excepción; pues la tarde del pasado martes, la cantante originaria de San Luis Potosí, México, celebró el 210 aniversario de la Independencia de México con un atuendo que dejó boquiabierta y con el ojo cuadrado a más de uno que pasaban por Instagram deslizando la pantalla a ver qué encontraban de nuevo.

Y fue precisamente en su perfil oficial que la intérprete de "Bandido" lució un atuendo de mariachi pero en una versión mucho más reveladora. Las transparencias en color negro que a decir verdad, dejan muy poco a la imaginación, y accesorios en tonos azul rey tales como una capa que sale detrás del sombrero y una corbata de charro en forma de escarola en el pecho, no pudieron faltar para destacar el orgullo que la cantante siente por llevar en la sangre raíces muy mexicanas, y al mismo tiempo expresó:

"¡Mi México! Los que estamos lejos te extrañamos y te lloramos con el alma, pero al pensar en tu aire, en tu cielo, nos regresa la sonrisa, la esperanza y la calma. ¡Viva México!", mismo mensaje que a un día de haber sido compartido, ha logrado 107,581 likes y una gran cantidad de comentarios de todo tipo.

Entre estos, puede verse la admiración que miles de seguidores tienen por la cantante; sin embargo, pese a que la intérprete luce figura perfecta, hubo quien le hizo ver que es un día patrio el que se está celebrando, no cualquier evento artístico.

Celebridades como el Escorpión Dorado escribió: "Se ve bien abrigador ese vestido", mientras que la ex Chica del Clima Yanet García respondió con emojis de fuego. Entre otros mensajes se pueden leer: "Me dolieron mis ojitos de ver tanta belleza en una sola foto", "Ana Bárbara muy guapa y bonita y caliente y preciosa y fashionista", escribieron algunos usuarios.

"Mamacita, lo hecho en México está bien hecho, felicitaciones a sus papás por haber hecho una hija así", "Ese traje sepsy como el tuyo es el que usaban las Adelitas! Viva Mexico", "Ana Bárbara: Te extraño México, pero está más chido ganar en verdes! No tengo vestido mexicano, pero me tomo pic con babydoll y le pego un moño para que no se me vea el pezon! Bye".

"NO MANCHEZ ANA BARBARA ES INDEPENDENCIA��������NO PLAY BOY DAY!!ENSEÑANDO TODO NI CALZONES TE PUSISTE QUE FALTA DE RESPETO", "Odiamos cuando otra cultura sexualiza la cultura. Sin embargo, lo hacemos. Wtf.", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la sensual cantante.

Sin embargo, pese a buenos y malos comentarios, a la cantante, quien está comprometida y próxima a casarse con su novio Ángel Muñoz, quien hace poco le entregó el anillo de compromiso, no parece importarle ese tipo de comentarios, pues ella se ve feliz luciendo su escultural figura y deleitando la pupila a sus más de 2 millones de seguidores.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.