Ricky Martin sobre violencia contra las mujeres en México: "Basta de cinismo"

El cantante Ricky Martin expresó la urgencia que existe para erradicar la violencia de género en México, país en el que cada día son asesinadas más de 10 mujeres, y aseguró que en el espectáculo que ofrecerá en Ciudad de México el próximo 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer- hablará abiertamente del tema y denunciará "el cinismo" de los gobernantes.

"Estando aquí en México voy a gritar a los cuatro vientos y voy a responsabilizar a los líderes, basta ya del cinismo. La fuerza que las mujeres tienen es más poderosa que la mía, pero lo que yo pueda decir frente a las cámaras del movimiento que debe de existir para que la mujer se sienta cómoda y protegida ¿cómo me voy a quedar callado?", dijo Ricky Martin en mesa redonda con medios mexicanos.

El cantante boricua (San Juan, 1971), quien se considera un aliado de la causa y sabe que su voz “hace temblar a dos o tres”, contó que planea tener un encuentro con varias mujeres que han sufrido de ciertos ataques para "poder hablar en su nombre".

Además, resaltó el trabajo que activistas mexicanas han logrado al abrir camino no solo en el país, sino también en la región. "Si los políticos no crean leyes que protejan a la mujer, o a las minorías en general, no va a pasar nada, y una vez que éstas se creen, se tienen que llevar a cabo", aseguró el también reconocido activista.

"AMOR" ANTE LA INVASIÓN DE UCRANIA

Cargado de una "vibra muy rica" que encontró al llegar al país que por cinco años fue su casa, el cantante no dejó de mencionar que además de dicho mensaje, buscará generar empatía con el público sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

"Lo primero que digo en mis conciertos es: vamos a olvidarnos de todos los problemas del hogar, del país, del mundo, quiero que estas dos horas simplemente seamos libres", contó.

"Pero con algo tan descarado como lo que está pasando ahora, sé que me voy a tomar un momento para que de manera consciente el público pueda soltar un poco de amor y activar un pensamiento positivo ante lo que está pasando", añadió. A sus 50 años Martin asegura que “Lo volvería a hacer todo”.

Así lo dijo el cantante boricua al recordar sus inicios en la música después de una amplia trayectoria de más de 30 años, que según cuenta fue su vocación la que lo conectó y sensibilizó en torno a los problemas humanitarios que enfrenta el mundo.

“La música era la excusa para llegar y tener este tipo de conversaciones”, aseguró el ahora padre orgulloso de cuatro hijos.

MÚSICA QUE CURA

El altruismo de Martin ha abarcado todos los ámbitos de su vida y la música no ha sido una excepción. después de sufrir fuertes crisis de ansiedad durante la pandemia, encontró en la música una cura que espera que llegue a todos aquellos que lo necesiten con su proyecto Martin Music Lab en el que utiliza la tecnología "orbital audio", con la que se grabó su EP "Pausa" (2020).

"Me rodeé de tantos compositores y mi socio, que es Jaycen Joshua, y le dije: 'Tenemos que hacer algo de impacto social, no sé si es música, un libro, un documental, ayúdame a encontrar algo', y fue que entramos a lo que es el sonido inmersivo", relata.

Esta tecnología distribuye los estímulos sonoros dando la sensación de un viaje del sonido en los oídos para amplificar la experiencia auditiva. "Según los médicos vamos a poder impactar a pacientes con depresión, ansiedad y personas que viven con autismo", explica Martin, quien también busca erradicar los tabúes en torno a la salud mental.

IMPULSO A LAS BALADAS

Hace dos años, el cantante tomó la decisión de cambiar el nombre de su disco “Movimiento" a "Pausa" debido a la pandemia, con la ilusión de que pronto podría retomar los ritmos latinos y la fiesta. No obstante, cuando la inspiración lo encuentra, la nostalgia no deja de tomarle la mano.

“Me meto al estudio y al día de hoy siguen saliendo baladas y medios tiempos, yo sé que en algún momento saldrá una canción rápida”, respondió el cantante a Efe.

Además de su gira “Movimiento”, que también abarca ciudades del país como Querétaro, Veracruz, Monterrey, Guadalajara y Zacatecas, tiene un proyecto con la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles y no se cierra a hacer una gira por el mundo con música sinfónica para experimentar con “los mejores músicos” de cada país.

Finalmente Ricky, quien en Latinoamérica dobló la voz del mítico personaje “Hércules” para la película de Disney en 1997, expresó que le encantaría ser el protagonista de la versión del “live acción” que ya se planea.

“Voy a hacer unas llamadas”, bromeó. “Tengo que volver a la escena, pero quiero hacer grandes proyectos, he tenido libretos delante de mí pero ninguno que me haya agarrado el estómago”, confesó. EFE

Con información de Mónica Rubalcava / Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía Instagram Ricky Martín

