Ricky Martin presenta disco a casi una semana del caso judicial en su contra

El cantante puertorriqueño Ricky Martin lanzó el miércoles de manera sorpresiva un nuevo disco de solo 6 canciones, después de casi una semana de comparecer ante un tribunal por un presunto caso de violencia doméstica que le impuso otro hombre.

"Play" es el nombre de la producción, que cuenta con el grupo mexicano Reik y el artista colombiano Keityn como artistas invitados, y mientras tanto, el cantante boricua compartió en su cuenta de Instagram: "Hacer música, seleccionar las canciones y compartirlas con ustedes es maravilloso".

"Ya son 38 años haciéndolo y sin duda su reacción es la motivación que me impulsa en esta travesía compleja llamada vida", resaltó el boricua de 50 años, quien arrancó su carrera musical con el legendario grupo Menudo.

Los seis temas que se incluyen en "Play" son "Ácido Sabor", "Amordio", "Paris in Love", "Reina de Corazones" con Keityn, "Otra noche en L.A." y "A Veces Bien y A Veces Mal" junto a Reik.

Ricky Martin deberá comparecer el 21 de julio al Tribunal de Primera Instancia de San Juan a una vista adjudicativa sobre una denuncia en su contra de Ley 54, que protege a las víctimas de violencia doméstica, en la que ya se emitió una orden de protección ex parte.

La orden judicial fue expedida el 3 de julio pasado por la jueza Raiza Cajigas Campbell, del mencionado tribunal. Al tratarse de un caso bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, la Policía de Puerto Rico no revela el nombre de la parte peticionaria.

Según el periódico puertorriqueño El Vocero, la orden indica que las partes se relacionaron por siete meses y se separaron hace dos, pero Ricky Martin no ha aceptado esta separación.

El documento alega que el artista llama con frecuencia al demandante y ha merodeado incluso alrededor de su residencia en al menos tres ocasiones, por lo que "el peticionario teme por su seguridad".

Ese mismo 3 de julio, Ricky Martin afirmó que las alegaciones de violencia doméstica y por las que encara una orden de protección, son "totalmente falsas", y aseguró que enfrentará dicho proceso "con la responsabilidad" que le caracteriza.

El intérprete de grandes éxitos musicales como "La copa de la vida", "La mordidita", "Livin' la Vida Loca" y "María" agregó que "por ser un asunto legal en curso" no puede "hacer expresiones particulares". El equipo legal del artista aseguró igualmente que las alegaciones de violencia doméstica son "completamente falsas", después de que se emitiera una orden de protección en su contra.

Enrique Martín Morales, más conocido como Ricky Martin, está casado desde 2017 con el artista de origen sirio Jwan Yosef y tiene 4 hijos. EFE

Con información de P.RICO MÚSICA / Agencia EFE San Juan, Puerto Rico / Fotografía Instagram Ricky Martin

