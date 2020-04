Richard Gere será papá a sus 70 años de edad

El activista y actor estadounidense, Richard Gere el cual ha sido galardonado con el premio Globo de Oro reveló que será papá a sus 70 años de edad . Su carrera tuvo boom desde que interpretó a Tony Lopanto en Looking for Mr. Goodbar y Bill en Days of Heaven en la década de 1970.

Una de las noticias que, recientemente se ha dado a conocer y que ha dado la vuelta al mundo es que el conocido actor se convertirá en papa por segunda vez, pues a tan solo dos años de haberse casado con Alejandra Silva tuvieron a su primer hijo Alexander Gere.

Alejandra Silva, es una empresaria española y siempre ha mantenido su vida privada muy oculta de los medios de comunicación. Hasta el día de hoy, se desconoce el sexo y la fecha de nacimiento del nuevo integrante de la familia “Gere Silva”.

Se rumora que la pareja vendió la exclusiva a una revista internacional. El actor tiene otro hijo, Homer James Jigme de 20 años, el cual concibió cuando fue pareja de la actriz Carey Lowell. Y su reciente pareja, Alejandra, es madre de un pequeño niño de siete años llamado Albert.

Tanto Gere como Alejandra se mantienen involucrados en causas humanitarias, pues la empresaria cuenta con una fundación llamada “RAIS”, que tiene como objetivo ayudar a las personas que no tienen hogar asociándose con su esposo el actor Gere.